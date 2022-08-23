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社會 社會焦點 保障人權

殘忍割喉奪2警命！林信吾「雙手上銬、戴腳鐐」重回棄車地

記者陳宏瑞、陳以昇、陳韻如／台南報導

台南市2名員警曹瑞傑、凃明誠22日追緝通緝犯林信吾時，慘遭割喉雙雙殉職。經查，林嫌相當狡猾，在逃亡過程不斷製造斷點躲避追緝，但最終仍於今（23）日凌晨於新竹落網。稍早，林嫌雙手上銬、腳銬腳鐐被帶回棄車現場，疑似是要模擬棄車棄刀時的情況，而目前所有事證也都在採證當中。

▲▼林信吾23日重回棄車地點。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲林信吾23日重回棄車地點。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

曹瑞傑與凃明誠22日在追查竊盜通緝犯時，遭持刀歹徒攻擊殉職。根據警車行車紀錄器畫面顯示，凃明誠死前曾與歹徒在車前地上搏鬥，2人在地上扭打，凃遭歹徒從後方勒脖，當時警槍被歹徒搶奪在手，他仍奮力掙扎抵抗。

▲▼林信吾23日重回棄車地點。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

而林信吾犯案先是騎著偷來的贓車到土城高中清洗、脫下衣帽，再搭計程車展開逃亡，最終在高雄達成和欣客運北上前往新竹，並於今凌晨在新竹客運站落網。據了解，林信吾為明德外役監逃犯，警政署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員將人逮捕，現場起獲警用槍枝及2個彈匣（內有子彈18顆），其中1顆上膛。

稍早，林信吾雙手上銬，腳也戴上腳鐐被警方帶回棄車現場，並模擬他清洗事證及棄車棄刀的情況，而目前所有事證警方也都在採證當中，至於詳細事發情形也仍待警方進一步調查釐清。

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