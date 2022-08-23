關在家防疫恐兒童身心發展　職能治療師籲家長花時間陪伴孩子

▲職能治療師鼓勵親子共讀、玩遊戲，促進語言發展能力。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情爆發2年來，人們原有的生活模式為之改變：居家辦公、遠距教學，也不敢外出活動，許多家長們儘可能讓孩子待在家，減少外出與人接觸感染的機會，不過家中所能提供的刺激有限，在缺少與外界的接觸下，如何顧及孩子的身心發展也成為難題。

衛福部南投醫院職能治療師蔡德慧表示，幼童需要透過大量的刺激來促進動作及口語能力等各方面的發展，疫情期間減少外出遊玩的機會，就少了很多粗大動作的刺激，影響動作控制、動作協調及感覺統合等發展，跟人的接觸減少，也少了很多社會互動及語言的刺激；另因配戴口罩，兒童無法觀察到他人講話的表情及嘴型，對於情緒的理解及語言學習就大打折扣，3C產品使用時間增加，還會影響兒童的情緒控制及專注力問題。

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蔡德慧認為，家長在疫情期間可藉由提升親子互動時間及品質來幫助孩子，如陪孩子玩玩具、看書以培養閱讀的興趣及習慣，陪伴可以是一整段或零碎的時間，但過程須專心，在互動中多些或等待眼神的接觸，注重一來一往的溝通，除了口語還可同時多些非口語（表情、肢體）的互動；對較小的孩子可選擇有不同材質和觸感的布書，來增加孩子的觸覺刺激，或選擇有小機關的厚本操作書或翻翻書，陪孩子邊看邊玩。

蔡德慧建議，若情況許可，儘量往人較少的戶外去走走，讓孩子有機會去跑跳、攀爬、丟接球等大動作活動，對於動作協調、肌耐力及平衡等發展都有幫助；若不確定孩子的能力是否有跟上同齡兒童的發展，在兒童健康手冊裡有每個年齡層的發展里程碑，且有附上簡易的發展檢測表可以自行參考對照。

此外，健保也提供在7歲前總共7次的健兒門診，可配合疫苗施打的時間向兒科醫師諮詢，監測兒童的生長曲線及初步的發展評估，若有疑慮可以轉介復健科，詢求物理、職能或語言治療師的專業介入。