基隆+424！防疫關懷包功成身退　林右昌：8／27起改自領血氧機

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心23日公布國內本土病例，新增2萬6095例，其中基隆新增424例，市長林右昌表示，考量市府的居家照護關懷包，階段性任務已達成，將於27日起取消發放，但27日前（不含27日）的確診者，仍可以憑確診通知書，前往區公所領取關懷包；至於27日以後的確診者，若需要血氧機及快篩試劑，仍可請家人或親友至衛生所代為領取。

林右昌表示，與鄰近的新北市早在5月8日就已停止發送關懷包，台北市也在5月14日停止發送，基隆市政府已延長照顧三個半月，且目前本市關懷包委外配送的契約，已於8月22日到期，但他承諾市府會延長服務到本月26日止。他提醒，雖然停止發送關懷包，但27日前（不含27日）的確診者，如果沒有拿到關懷包，可以憑確診通知書，到區公所領取。

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林右昌說，27日之後的確診者，需要血氧機及快篩試劑，仍可以請家人或親友，於上班時間至衛生所代為領取，若遇到周休假日，衛生所也會於假日上午加班，為民眾提供服務。另外他也提醒，如果民眾有物資需求，但沒有家人或親友可以幫忙領取，還是可以打電話到區公所、社會處，市府都會提供協助。

有關基隆市疫情部分，本市今日424名確診人數中，外縣市通報56例，佔13.21%；其中女性250人、男性174人；若以年齡別區分的話，35-44歲有81人最多，占19.10%；25-34歲有74人次之，占17.45%，至於75歲以上的長者有12人、65-74歲有45人、6歲以下有19人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房78床，目前收治26人、空床52床，空床率66.7%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症8名、中症2名、輕症3名；部立基隆醫院：輕症13名；三總基隆分院與礦工醫院皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估14萬3400人，利用快速通道的有3萬8888人，有7萬9216人完成居家醫療評估，居家醫療已入案6萬0338人，條件不符合則有1萬8878人。

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