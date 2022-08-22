基隆+292！全市專責病房收治25人　林右昌：空床率68.4%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心22日公布國內本土病例，新增1萬6669例，其中基隆新增292例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率持續逾六成，籲請市民朋友，各級學校九月開學在即，及早並完整接種疫苗，形成保護力，出入人潮聚集空間或搭乘大眾運輸，正確戴口罩、手部勤清消，落實配合各項防疫規範。

有關基隆市疫情部分，本市今日292名確診人數中，外縣市通報65例，佔22.26%；其中女性160人、男性132人；若以年齡別區分，25-34歲有56人最多，占19.18%，其次為45-54歲有54人，占18.49%；至於75歲以上的長者有11人、65-74歲有16人、6歲以下有15人。

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林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治25人、空床54床，空床率68.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症8名、中症2名、輕症3名；部立基隆醫院，輕症12名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估14萬3019人，利用快速通道的有3萬8834人，有7萬8977人完成健康條件審核，符合資格已派案6萬0139人，條件不符合則有1萬8838人。

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