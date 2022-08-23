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停課新制一次看！1人確診全班都要篩　師生「3情況可請防疫假」

▲▼校園,學生,活動,下課,上課,青少年,國中生,操場,體育（圖／記者周宸亘攝）

▲最新停課標準將上路。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者楊晏琳／整理報導

指揮中心昨公布開學後防疫新制，先前停課標準為一人確診全班停課3天，但9/12起高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者的教師、同學快篩陰即可到校，而確診者7天居家照護後，期滿無症狀即可上課；教職員工、學生亦可視情況請防疫假。停課新制將上路，相關懶人包《東森新媒體ETtoday》一次整理。

高中以下（含幼兒園）自「9/12日起」實施停課新制

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確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入校上課。

確診者之同班同學／老師：學校會提供同班同學及教師1劑快篩試劑，陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：非同班同學，但曾與確診者摘下口罩，共同活動15分鐘以上（如社團活動等），學校亦會提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課。

※9/11日（含）前依現行規定調整授課方式者，依學校原規定辦理；9/12日起發生之個案即適用新制。

▲▼教育部公布開學防疫措施懶人包。（圖／教育部）

▲▼教育部公布開學防疫措施懶人包。（圖／教育部）

大專院校自「開學日起」實施停課新制

確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入班上課。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：由學校提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課，有症狀者盡速就醫。

曾與確診者「全程戴口罩共同活動者」：人員需進行自我健康監測。

▲▼教育部公布開學防疫措施懶人包。（圖／教育部）

確診者同寢室室友比照同住親友規定辦理

高中以下各級學校：居家隔離及自主防疫期間不入校上課；如為在校隔離者，居隔期間不離開隔離宿舍。

大專校院：居家隔離不入校，住宿生亦不離開隔離宿舍，自主防疫期間不入班上課。

大專院校及高中以下防疫假規定

．確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假/防疫隔離假，學生可請防疫隔離假。

．教職員工及學生於自主防疫期間，可請自主防疫假。

．學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。

▲▼教育部公布開學防疫措施懶人包。（圖／教育部）

教育部部長潘文忠表示，目前已在盤整學校口罩、快篩試劑、額溫槍和酒精等備用物資，開學前每週會配送80萬劑快篩試劑給各級學校（含幼園），將安全庫存調升到50%，並落實入校前量測體溫和生病不入校。新制仍會視疫情發展，進行彈性調整。

而在快篩試劑使用時機上，指揮中心建議，班上有同學確診或快篩陽性，有疑似症狀可篩檢；如無症狀則以快篩陽性當日為第0天，其他同學在第2天篩檢。

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