徐國勇曝殉職警「有中槍」！　家屬哭癱拒絕相驗...檢察官協調中　

▲台南2警遇害，內政部長徐國勇也透露殉職的員警身上有槍傷。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢、林冠吟／台南報導

台南2名員警凃明誠、曹瑞傑22日中午11時許追捕騎乘機車的竊盜通緝犯陳偉捷，竟遭割喉殉職，陳嫌搶走員警配槍後逃逸，警方稍早在安南土城高中尋獲陳嫌所遺棄的贓車，目前正在全力緝拿陳嫌到案。2名殉職員警下午移靈至台南市立殯儀館，以利後續進行相驗程序，不過內政部長徐國勇稍早受訪時表示，殉職員警上不僅有刀傷還有槍傷，但家屬不希望相驗，這部分也會尊重家屬意願，與檢察官進行溝通。

徐國勇受訪時表示，他們以非常沉痛的心情來向家屬慰問，在得知曹瑞傑是為了要照顧祖父，特地從台北調回來台南，因此而遭受不幸，讓他心裡萬分不捨，稍早也看到相當悲慟的家屬，他除了不捨也承諾內政部上下必會傾盡全力來協助家屬。

他指出，家屬有表示不願意進行相驗，希望能直接將遺體發還，這部分他也向檢察官轉達家屬意願，檢察官後續會和家屬進行相關聯繫，以確認相驗相關事宜。

他說，2名殉職員警都相當年輕，甚至都比他自己的孩子還小，做為父母，只要小孩有感冒生病都相當不捨，更何況是看到員警滿身是血，深上遍布被刀割傷和甚至有被槍打到的痕跡，他對於家屬的悲痛都感同身受，同時也承諾必定會還全力還給家屬公道，定會全力將兇手緝拿到案。

▲徐國勇曝殉職員警身上不僅有刀傷還有槍傷。（圖／翻攝記者爆料網）