交友App約吃豆花！竹科男拐回房「強吻、扣手+硬上」妹子嚇慘

▲原PO差點被竹科男強暴。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「希望我的故事分享，可以減少發生這種憾事重演！」有女網友日前在Dcard發文，說她透過交友軟體認識了一位竹科工程師，兩人約出來見面時，對方說要帶她去吃豆花，用疫情當作藉口，希望不要內用，邀約她到租屋處吃。沒想到，男方就在房間伸出狼爪，幸好原PO成功逃離，「提醒大家一定要保護好自己！」

「網路交友真的要好好保護自己，我知道是我自己太傻，沒有保護好自己，希望大家也可以透過我的故事了解，真的要保護好自己。」這位女網友發文，「與網友見面差點被強暴」，說她透過某個交友軟體認識了一個竹科工程師，心想是同行、有話聊，外加對方看起來是好人，所以當男方約她一起去吃豆花時，便不疑有他的答應了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來到店裡，男生卻突然說不想要內用，用疫情當藉口邀她回家吃，「我說不要，可不可以車上吃，或其他地方都好，我不想單獨去他房間。後來他就說就在附近，我想說好吧！」回想起來，她直呼自己很傻，也懷疑竹科男是早就謀劃好的，「因為他是租房子，房間旁邊還有其他住戶，就放下戒心。」

▲竹科男當時已經扣住原PO的手，想直接硬上。（示意圖／123RF）

女網友表示，兩人吃東西時也有聊天、互相認識一下，後來男方提議要玩遊戲，「我也很放心的跟他玩，想說玩完、吃完就告辭，結果他突然就親上來！」超突然的舉動嚇得原PO狂喊不要，「他就把我的手扣住，一直想對我硬上，我就一直推他、大喊救命，他才鬆手。」

原PO趁機跑走，但因為沒有電梯磁扣無法下樓，只好一直爬樓梯，「一直爬到盡頭有一個門，我以為是出口就打開了，結果是人家房間。」裡面的住戶看到她闖入，瞬間嚇了一跳，但了解事發經過後，也趕緊帶她離開大樓。最後，女網友雖然有想去警局備案，但因為沒有工程師非禮的證據，也不直到能不能成，只能直勸世，「大家一定要保護好自己！」

貼文一出，底下的網友們就直呼，「好恐怖！幸好妳開門的那戶人家有幫你，啊不然就完蛋了」、「太危險了……真的不要相信不熟識的人是好人」、「雖然說這也不是妳想遭遇的，但很認真，真的不要沒事去別人家裡，10個大概有8個會想幹嘛」、「之前遇到一個一起吃飯很開心，飯後突然被拉去旅館的以後，就覺得這世界上真的什麼恐怖的事情都會發生。」