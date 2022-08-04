突圍實彈包夾！交通部引導74架班機成功繞道　35艘船照常進出港　

▲桃園機場。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，讓中國跳腳，今(8/4)起至8/8在台灣周邊7處包夾實彈軍演，交通部協調日菲借道替代航路，交通部表示，航空部分，今午至下午4時短短4小時內順利引導74架次成功繞道；海運部分進出港船舶約有35艘次，無取消情況。

交通部表示，交通部長王國材要求民航局及航港局應變小組，因應中國逕行發布之7處臨時危險區飛航公告，持續密切掌握海空域航機及船舶運行動態，並務必以航行安全為首要目標。

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中共解放軍今中午起在台灣周邊東方7處、北方和南方海域實彈軍演，影響我國際航路致航班須避讓危險區域，交通部與外交部協調借道日本、菲律賓替代航路，由航管引導航機避開危險區。

民航局初步統計，自8/4中午12時至下午4時之間，航管依序引導之臺北飛航情報區國際航班之起飛、降落及過境班機約74架次，包括起飛37架次、降落30架次、過境7架次；而以往經由臺北飛航情報區過境之外籍航機，多數採繞道臺北飛航情報區東面福岡及馬尼拉飛航情報區飛行。

交通部指出，各航機因飛航目的地不同，所以需避讓之危險區不同，繞行的飛行距離即不同，航機均大致依先前規劃之因應方案飛航。各航機積極配合航管人員引導，航管單位密切掌握航機動態並提供航管服務，使臺北飛航情報區之飛航作業安全得以確保。

海運方面，受影響北方進出基隆港、臺北港及南方進出高雄港之船舶須採繞行避開臨時危險區。航港局初步統計，自8/4中午12時至下午4時之間，國內7處國際商港進港船舶計17艘次、出港船舶計18艘次，總計35艘次，無受影響取消進出港之情形。

交通部表示，為確保船舶航行安全，航港局除已發布航船布告，週知臺灣周邊海域船舶避開相關演訓區域外，該局海事中心並24小時監視周邊海域船舶動態，以維航安。