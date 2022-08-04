　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

突圍實彈包夾！交通部引導74架班機成功繞道　35艘船照常進出港　

▲▼桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，讓中國跳腳，今(8/4)起至8/8在台灣周邊7處包夾實彈軍演，交通部協調日菲借道替代航路，交通部表示，航空部分，今午至下午4時短短4小時內順利引導74架次成功繞道；海運部分進出港船舶約有35艘次，無取消情況。

交通部表示，交通部長王國材要求民航局及航港局應變小組，因應中國逕行發布之7處臨時危險區飛航公告，持續密切掌握海空域航機及船舶運行動態，並務必以航行安全為首要目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中共解放軍今中午起在台灣周邊東方7處、北方和南方海域實彈軍演，影響我國際航路致航班須避讓危險區域，交通部與外交部協調借道日本、菲律賓替代航路，由航管引導航機避開危險區。

民航局初步統計，自8/4中午12時至下午4時之間，航管依序引導之臺北飛航情報區國際航班之起飛、降落及過境班機約74架次，包括起飛37架次、降落30架次、過境7架次；而以往經由臺北飛航情報區過境之外籍航機，多數採繞道臺北飛航情報區東面福岡及馬尼拉飛航情報區飛行。

交通部指出，各航機因飛航目的地不同，所以需避讓之危險區不同，繞行的飛行距離即不同，航機均大致依先前規劃之因應方案飛航。各航機積極配合航管人員引導，航管單位密切掌握航機動態並提供航管服務，使臺北飛航情報區之飛航作業安全得以確保。

海運方面，受影響北方進出基隆港、臺北港及南方進出高雄港之船舶須採繞行避開臨時危險區。航港局初步統計，自8/4中午12時至下午4時之間，國內7處國際商港進港船舶計17艘次、出港船舶計18艘次，總計35艘次，無受影響取消進出港之情形。

交通部表示，為確保船舶航行安全，航港局除已發布航船布告，週知臺灣周邊海域船舶避開相關演訓區域外，該局海事中心並24小時監視周邊海域船舶動態，以維航安。

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
U12／陳瑞鑫炸裂！敲中華隊首轟　台灣13比1領先多明尼加
2個足球場大「小行星」朝地球飛來　自帶1000顆原子彈能量
解放軍「軍演沒清場」！沙灘遊客目睹飛彈　嗨翻錄影：七夕大煙花
快訊／英國央行升息2碼控制通膨　為27年以來最大幅度加息
快訊／台北南港驚傳停電！　台電急搶修
快訊／楊勇緯擊敗蒙古好手！　搶下亞錦賽銅牌
要去泰國當工程師！他一說學歷警傻了　受騙者「寧當豬仔」理由曝
無懼中共軍演！國防部釋出35秒影片
快訊／共軍大規模軍演　總統府發聲了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2022年綠點子國際發明暨設計競賽　嘉藥熱鬧登場

快訊／台北南港驚傳停電！1395戶受影響　台電急搶修

線上申請「五萬元補助金」超便民！指揮中心：假的

突圍實彈包夾！交通部引導74架班機成功繞道　35艘船照常進出港　

今天七夕？文化部PO「情你去死」介紹七娘媽　網讚：照片有聲音

收到簡訊稱「政府補助確診者五萬元補助金」　指揮中心：詐騙訊息

戀愛就「獸性大發」！12星座野獸男大公開...天蠍竟只排第7

明起雨勢趨緩「防飆36度↑高溫」　下周變天！颱風生成機率曝

飛柬埔寨賺錢！14年後回台「爸爸變骨灰」　她嘆：買菜就被抓去關

大陸禁止台灣柑橘類進口！屏東政府不怕：檸檬內銷供不應求

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

2022年綠點子國際發明暨設計競賽　嘉藥熱鬧登場

快訊／台北南港驚傳停電！1395戶受影響　台電急搶修

線上申請「五萬元補助金」超便民！指揮中心：假的

突圍實彈包夾！交通部引導74架班機成功繞道　35艘船照常進出港　

今天七夕？文化部PO「情你去死」介紹七娘媽　網讚：照片有聲音

收到簡訊稱「政府補助確診者五萬元補助金」　指揮中心：詐騙訊息

戀愛就「獸性大發」！12星座野獸男大公開...天蠍竟只排第7

明起雨勢趨緩「防飆36度↑高溫」　下周變天！颱風生成機率曝

飛柬埔寨賺錢！14年後回台「爸爸變骨灰」　她嘆：買菜就被抓去關

大陸禁止台灣柑橘類進口！屏東政府不怕：檸檬內銷供不應求

暑熱孳生病媒！雨後清理積水容器　落實4訣竅預防登革熱

基隆台62線「6車連環撞」！曳引車駕駛往前撞整排　2人受傷送醫

護盤時機點太剛好！　國安基金澄清：與裴洛西訪台無關

七夕一到老公準時告白！「下秒開電腦」丫頭傻眼：他的浪漫我不懂

夏宇童一到家收七夕驚喜！　緊抱甜喊「是我的」網秒懂：需要協助

史蒂芬史匹柏也敗了！　《大獲拳勝》獲集中營點頭實景拍攝

詹朴打造超萌墨點印花寵物衣！　曝自家毛小孩地位「高過女明星」

夏季限定！　福容桃園「果香四溢」特色菜健康又開胃

裴洛西來訪大陸軍演恫嚇　鄭文燦林智堅：與追求和平背道而馳

U12／陳瑞鑫炸裂！敲中華隊首轟　台灣13比1領先多明尼加

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

快訊／知名兩性作家罹「攝護腺癌三期」

馬祖藍天突現「閃電白煙」！他目睹全程：對岸射了

7區軍演困台！共軍實彈射擊再增一處東部海域　航港局示警

比1996年台海危機緊張「台灣人卻不怕」　網曝原因

突襲式7區包夾台灣　他驚「中央山脈有船」真相曝光

裴洛西翻譯「AIT口譯妹」爆紅　金牌口譯員說話了

同居第一晚撞見男友藏6年秘密　2秒畫面忘不掉

裴洛西專機降落...驚見「神秘綠色光點」游移20秒

浪漫七夕「不宜行房」！命理師曝6大禁忌

中台灣大雷雨夜襲　下周變天

午後雨彈開炸！13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

更多熱門

相關新聞

「飛彈射海裡叫自慰」　謝和弦藉機宣傳政見

「飛彈射海裡叫自慰」　謝和弦藉機宣傳政見

中共解放軍4日開始6區軍演，引許多台灣人擔憂，就怕真的打起來。對此，藝人謝和弦4日表示，將飛彈射進海裡，與「把X射在衛生紙上」一樣，都可以叫做自慰，可能演變成更激烈、傷害他人的舉動，藉此呼籲「紅燈區落地」，引起廣泛討論。

陸軍事專家曝鎖台3天安排！航母、核潜艇全上

陸軍事專家曝鎖台3天安排！航母、核潜艇全上

東部戰區實彈射擊用「鑽地彈頭」東風-15導彈 6機位拍攝發射畫面曝

東部戰區實彈射擊用「鑽地彈頭」東風-15導彈 6機位拍攝發射畫面曝

軍演開火！國籍航空老神在在「明航班照飛」　韓亞航取消2架次

軍演開火！國籍航空老神在在「明航班照飛」　韓亞航取消2架次

中國軍演曝1大問題　CNN：別忘南海爭議

中國軍演曝1大問題　CNN：別忘南海爭議

關鍵字：

軍演交通部航班

讀者迴響

熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

共軍比照金正恩模式已射2枚飛彈　目標區落在台海周邊國際水域

中共軍演空中視角畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

解放軍首波實彈演習 平潭民眾拍下火箭彈發射、直升機群掠空

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

美P-8A直衝共軍演習空域　網讚：美軍最猛

東協：台海緊張恐致大國誤判後果難料

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面