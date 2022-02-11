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女乘客請空姐「幫我老公倒杯茶」　他醒來後驚曝：老婆遺體在貨艙

@jeenie.weenie #truestory #cabincrewlife ♬ original sound - JEENIE

記者吳美依／綜合報導

阿聯酋航空一名女乘客要求，等到她身旁熟睡的老公醒來，請提供一杯熱騰騰的綠茶，裡面還要加糖及牛奶。空服員珊卓拉（Sandra Kwon）看見丈夫甦醒，依照吩咐端上熱飲，卻沒看見剛才那名女子，因此特別提及這段對話。未料，男乘客卻驚訝表示，「我的妻子上周去世了，我搭乘這趟班機，就是為了帶她回家，而她現在正躺在貨艙裡。」

珊卓拉一開始以為「鬼魂」也是乘客，於是上前詢問，「晚安，夫人。我能為您提供一些點心嗎？我發現您和您的丈夫都沒吃東西。」對方回應，「噢，不用了，謝謝妳，我不想吵醒我老公，他剛剛度過了很漫長的一周。我不餓但是很冷，請再給我一條毯子好嗎？」

▲▼前阿聯酋空姐分享航班鬼故事。（圖／翻攝TikTok、Instagram@jeenie.weenie）

▲珊卓拉在TikTok分享靈異故事。（圖／翻攝TikTok、Instagram@jeenie.weenie）

珊卓拉把毯子拿來後，再次詢問是否想要喝點熱飲。女士回答，「我這樣就好了，但等我老公醒來時，妳可以拿一杯綠茶過來嗎？裡面要加糖和牛奶。」

男乘客醒來後，聽到珊卓拉提及這段對話，簡直嚇傻了，「我的妻子？什麼意思？」但他發現，那杯綠茶完全符合自己的飲茶習慣時，卻彷彿明白了什麼，「我相信妳。這確實是我喝綠茶的習慣。我想，她只是很擔心我吧。」

▲▼前阿聯酋空姐分享航班鬼故事。（圖／翻攝TikTok、Instagram@jeenie.weenie）

▲珊卓拉曾在阿聯酋航空服務，她在網路上使用化名「潔妮維尼」（Jeenie Weenie）分享航班故事。（圖／翻攝Instagram@jeenie.weenie）

珊卓拉曾在阿聯酋航空服務多年，雖然已經辭去工作，卻仍經常在TikTok分享空服員趣聞。她坦言，看見男乘客懷念愛妻的落寞神情，立刻紅了眼眶。

這段影片在TikTok上瘋傳，累計超過1100萬次點閱，有些人覺得毛骨悚然，也有人覺得非常令人動容，「雖然有點可怕，卻也蠻甜蜜的。那位妻子即使死後都還在照顧他。」、「如果是我，可能已經開始大哭了。」、「我不知道該覺得害怕還是窩心。」、「願那名偉大的妻子安息。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

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