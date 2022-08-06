　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

351架次照飛　軍演邁入第三天！10架外籍航班避險取消　

▲桃園機場做好迎接解除邊境各項管制的準備。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

中共解放軍軍演今邁入第3天，桃機官網顯示今(8/6)取消64班班機，不過大多是疫情影響，因軍演取消則僅有10班外籍航班，包括大韓航空、馬來西亞航空、韓亞航、酷航等。交通部也統計，昨(8/5)全天有351架次順利起降和過境台灣。

共軍軍演邁入第三天，根據桃機官網顯示，桃機起飛班機今取消32班，抵達班機今也取消32班，總計64班，不過絕大多是疫情影響早已取消航班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，今天因為憂慮軍演而取消的班機有10班，且都是外籍航空，包括大韓航空KE691、KE692等2班取消；馬來西亞航空MH366、MH367等2班取消；韓亞航空OZ711、OZ712等2班取消；酷航TR898、TR899等也取消4架次。國籍航空包括華航、長榮和星宇航空等都正常起降。

此外，明天軍演最後日，多數航空都恢復起降，目前尚未傳出有航空公司因軍演取消，僅韓亞航空規劃OZ711、OZ712等2航班改時。

▲▼邊境管制,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,境外移入,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊泡泡,行李托運,機票劃位,團客,旅行團,地勤,登機證。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

根據民航局統計，昨(8/5)全日國際航班約有351架次順利起飛、降落及過境班機，包括起飛155架次、降落157架次、過境39架次。

交通部表示，經觀察，經由採取因應方案由航管單位引導航機繞道避開危險區，起飛及降落架次與以往平均各約150起降架次，差異不大；至於過境航機部分，因自8/4中午12時起，外籍過境為避開臨時危險區而改走其他飛航情報區，爰8/4中午12時前過境航機尚未受影響，8/4中午12時以後及8/5過境航班則大幅減少。民航局航管單位將持續密切掌握航機動態並提供航管服務，確保臺北飛航情報區之飛航作業安全。

海運方面，經航港局統計，昨(8/5)全日，國內7處國際商港進港船舶計141艘次、出港船舶計137艘次，相較前(8/4)進出港船隻無明顯受影響之情形。為確保船舶航行安全，航港局除已發布航船布告，週知台灣周邊海域船舶避開相關區域外，該局海事中心亦全天候監控周邊海域船舶航行動態，以維航安。

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
熱戀混血女星2年「不滿床事太少」！　林作嗆她性冷淡：你ｘ的
快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊
妹妹偷玩包養網　被老男人包月「狂賺10萬」！姐一聽當場崩潰
快訊／北市3區突停電！　3703戶受影響
《彭博》分析「台海」重要性：輕微中斷影響全球！
女星認了變臉！　「砸百萬驚人對比照」全場認不出
日媒：從台灣有事　窺見「日本缺乏自衛意識」
立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光　尤其今天：不可安排大事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北市3區突傳停電！3703戶受影響　台電揭原因

叫未婚夫拿「700萬聘金」幫母還債！　她被拒絕惱羞罵：太自私　

生產選擇大哉問！自然產剖腹產各有優劣　慈院醫師完整分析

閩南語認證考試1.9萬人報名創新高　最年長86歲、最年輕4歲都來了

台積電高雄廠明天動土！　楠梓產業園區創1.75萬就業機會

立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光　尤其今天：不可安排大事

351架次照飛　軍演邁入第三天！10架外籍航班避險取消　

「沒想過放棄」慈父抱植物人女兒陽光下賞花　照顧11年無怨無悔

今年底前重建117棟國中小新校舍　教部：打造安全舒適校園環境

「一個中國怎麼了嗎」她神曝1細節「沒毛病」　台人推爆：很合理

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

陸4枚導彈飛越台上空　日防衛省：強烈譴責！

快訊／北市3區突傳停電！3703戶受影響　台電揭原因

叫未婚夫拿「700萬聘金」幫母還債！　她被拒絕惱羞罵：太自私　

生產選擇大哉問！自然產剖腹產各有優劣　慈院醫師完整分析

閩南語認證考試1.9萬人報名創新高　最年長86歲、最年輕4歲都來了

台積電高雄廠明天動土！　楠梓產業園區創1.75萬就業機會

立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光　尤其今天：不可安排大事

351架次照飛　軍演邁入第三天！10架外籍航班避險取消　

「沒想過放棄」慈父抱植物人女兒陽光下賞花　照顧11年無怨無悔

今年底前重建117棟國中小新校舍　教部：打造安全舒適校園環境

「一個中國怎麼了嗎」她神曝1細節「沒毛病」　台人推爆：很合理

賽琳娜30歲後放飛自我：我才不縮小腹　最新街拍造型被嫌：災難

終結者霍姆斯連2場救援失敗　洋基拿下70勝後吞3連敗

中共恐長期圍台軍演？　馬文君轟裴洛西：害台灣失去海峽中線

蘇貞昌連2天到新北疑幫林佳龍站台　侯友宜：我不在乎選舉問題

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！居民火爆攻陷兇嫌大本營　私刑畫面曝

《友情旅行》Wooga Family出遊行頭照樣帥　朴敘俊「鞋頭」曬超強AJ1

準岳母討「700萬聘金」：幫我還債！他拒遭女友嗆自私　網勸快逃

盆栽遭撕成碎片兇手現場「開腿睡翻」　毫無悔意媽嘆：自己養的　

裴洛西前腳才剛走！南韓外長下周訪中會晤王毅　談穩定供應鏈合作

快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊

生活熱門新聞

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

幼教師帶男友回家！鄰居狂罵：私德有問題

妹妹被老男人包月「賺10萬」！姐一聽崩潰

戰爭開打怎麼辦？　這1躲藏地絕不會投彈！

訂飲料要求醬油　店員逗趣回應

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

颱風最快下週一生成！　午後大雷雨轟炸

農曆七月超商驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

「3生肖」七夕過後財運飆升！

立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光！

只有一個中國！她神曝1細節「沒毛病」　台人狂刷讚

再2天就立秋！命理師揭「7大禁忌」

更多熱門

相關新聞

共軍艦逼近花蓮海岸線！已可看見和平電廠

共軍艦逼近花蓮海岸線！已可看見和平電廠

解放軍6日公布一系列5日環台軍演的照片，從照片中可以發現，解放軍船艦已經逼近花蓮海岸線，除了不遠處的國軍濟陽級巡防艦「蘭陽號」外，遠方還可以依稀看見海岸山脈，以及疑似和平火力發電廠的煙囪。

只有一個中國！她神曝1細節「沒毛病」　台人狂刷讚

只有一個中國！她神曝1細節「沒毛病」　台人狂刷讚

斯洛伐克憂台海情勢　籲兩岸和平

斯洛伐克憂台海情勢　籲兩岸和平

無人機深夜侵擾金門！　金防部回應了

無人機深夜侵擾金門！　金防部回應了

美日澳聯合聲明：敦促中國立即停止軍演

美日澳聯合聲明：敦促中國立即停止軍演

關鍵字：

軍演航班取消航空公司

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

共軍艦逼近花蓮海岸線！已可看見和平電廠

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

《乘風破浪》王心凌真奪冠！成團10人名單出爐

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面