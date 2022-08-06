351架次照飛　軍演邁入第三天！10架外籍航班避險取消　

▲桃園機場。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

中共解放軍軍演今邁入第3天，桃機官網顯示今(8/6)取消64班班機，不過大多是疫情影響，因軍演取消則僅有10班外籍航班，包括大韓航空、馬來西亞航空、韓亞航、酷航等。交通部也統計，昨(8/5)全天有351架次順利起降和過境台灣。

共軍軍演邁入第三天，根據桃機官網顯示，桃機起飛班機今取消32班，抵達班機今也取消32班，總計64班，不過絕大多是疫情影響早已取消航班。

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據了解，今天因為憂慮軍演而取消的班機有10班，且都是外籍航空，包括大韓航空KE691、KE692等2班取消；馬來西亞航空MH366、MH367等2班取消；韓亞航空OZ711、OZ712等2班取消；酷航TR898、TR899等也取消4架次。國籍航空包括華航、長榮和星宇航空等都正常起降。

此外，明天軍演最後日，多數航空都恢復起降，目前尚未傳出有航空公司因軍演取消，僅韓亞航空規劃OZ711、OZ712等2航班改時。

▲桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

根據民航局統計，昨(8/5)全日國際航班約有351架次順利起飛、降落及過境班機，包括起飛155架次、降落157架次、過境39架次。

交通部表示，經觀察，經由採取因應方案由航管單位引導航機繞道避開危險區，起飛及降落架次與以往平均各約150起降架次，差異不大；至於過境航機部分，因自8/4中午12時起，外籍過境為避開臨時危險區而改走其他飛航情報區，爰8/4中午12時前過境航機尚未受影響，8/4中午12時以後及8/5過境航班則大幅減少。民航局航管單位將持續密切掌握航機動態並提供航管服務，確保臺北飛航情報區之飛航作業安全。

海運方面，經航港局統計，昨(8/5)全日，國內7處國際商港進港船舶計141艘次、出港船舶計137艘次，相較前(8/4)進出港船隻無明顯受影響之情形。為確保船舶航行安全，航港局除已發布航船布告，週知台灣周邊海域船舶避開相關區域外，該局海事中心亦全天候監控周邊海域船舶航行動態，以維航安。