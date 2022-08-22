水餃1顆2.5元！絕美手寫價目表驚呆他　老饕：這還是調漲過的

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前和親友到台南旅遊，在飯店旁邊一間小吃店用餐，看到價目表瞬間驚呆，1顆韭菜水餃竟然只要2.5元，1碗大碗湯麵也只要35元，滷蛋1顆8元，真的非常便宜。文章公開之後引來不少老饕留言，表示這已經是調漲過的價格，「天天報到啊，吃粗飽」、「平常人就很多了，怎麼還貼出來」、「推薦水餃真的好吃」。

▲原PO透露，這間小吃店位於台南市南區新建路上。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，20日和親友到台南玩，入住南區某飯店，旁邊剛好有一家小吃店，於是就近用餐，沒想到抬頭一看價目表瞬間驚呆，韭菜水餃1顆竟然只要2.5元、高麗菜水餃1顆3元，湯麵或乾麵大碗的都是35元，餛飩湯、貢丸湯、蛋花湯都是15元，滷蛋1顆也只要8元，真的非常便宜，一行人4個大人花305元就吃超飽，「有夠佛心的店家」，缺點大概就是餐點沒附碗，「但是東西真的好吃，想搬來台南了」。

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文章公開之後吸引超過4600名網友留言熱議，「100元就可以吃很飽的感覺」、「這個價錢也太佛心了」、「這字也寫得太工整了！佩服，這應該是20年前的價格吧」、「猛一看還以為是廟裡的捐款芳名錄」、「10年前還好，現在是真的佛心」、「8元的滷蛋？有賺錢嗎」、「我驚訝的是這張（價目表）好像是手寫的」。

還有不少老饕透露，這間小吃店份量都給超足，平常生意很好，原PO貼出的價目表是已經調漲過的價格，屬於便宜又大碗的類型，「天天報到啊，吃粗飽」、「這還是已調漲的價格！去那內用或外帶要帶一雙鐵腿去，因為都要排隊至少半小時以上」、「平常人就很多了，怎麼還貼出來」、「推薦水餃真的好吃」。