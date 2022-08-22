重機男載妹逆向超車4秒後急墜消失　網轟：載別人女兒腦袋裝什麼

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在臉書PO出一段13秒的驚險行車紀錄器影片，一名黃牌重機騎士行駛過山間小路時，高速從汽車左後方逆向超車，沒想到下一秒就在轉彎處連人帶車衝入邊坡，讓汽車駕駛驚呼連連，甚至忍不住笑出來。影片公開之後，吸引超過6000名網友按讚，大家紛紛留言表示，「路是車走出來的」、「那是捷徑，在地人」、「希望沒有生命危險」、「載別人女兒的時候腦袋裝什麼」。

▲騎士逆向超車。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

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原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享一段行車紀錄器影片，並半開玩笑留下一句「你要去哪兒」。影片中，16日傍晚5時58分左右一名汽車駕駛行經某山間小路，接著一輛黃牌重機從畫面左下方竄出，逆向超車，高速飛馳而過，卻疑似因為車速過快，直接在下一個轉彎處連人帶車摔下邊坡，全程只有4秒鐘，讓汽車駕駛發出一聲驚呼，甚至忍不住笑出來，最後才跟車上其他人說「哇操！下車救他」。

▼▲下秒摔下邊坡。

影片公開之後吸引超過6000名網友按讚並留言調侃，「滿滿的感動」、「路是車走出來的」、「那是捷徑，在地人」、「沒有後續影片，雖然知道很慘」、「好險我剛剛按暫停救了他一命」、「年輕人終究還是年輕人，太衝動了」；一名網友推測，這可能是一個彎道視覺錯誤，樹木白油漆的高度剛好造成山巒彎路的視力錯覺，才會讓騎士自摔。

也有不少網友怒轟騎士不顧後座女子的生命安全，「後面載一個（人）還這樣騎車，希望那個女的清醒，他一點都不珍惜妳」、「希望沒有生命危險」、「最可憐的是後座，沒得選擇」、「認真問，還活著嗎」、「好歹也要熟悉一下自己的極限在哪裡，載別人女兒的時候腦袋裝什麼」。