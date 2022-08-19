　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄外海見「5條水龍捲」同框　他急捕捉！眾人驚呆：超壯觀

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲原PO拍下5條水龍捲壯觀畫面。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

這也太驚人了吧！一位男網友昨（18）日傍晚在臉書「●【爆廢公社】●」貼出一組照片，「5條水龍捲同時成形～～超級壯觀！」並標註「#拍攝於高雄外海」。從照片中可以看到，遠處不僅出現水龍捲，還一次5條，看起來超震撼，讓其他人也驚嘆不已。

仔細看看照片，只見最明顯的是一艘碧綠色的船，但亮點其實在背景處，因為厚厚的雲層下，竟出現5條龍捲風，而且還在海天之間連線。此外，從畫面來推測，雖然當時海象似乎不太平靜，但該位網友應該也在搭船，而照片感覺像是拉近拍攝，所以他距離水龍捲應有一段距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲畫面讓不少網友驚嘆不已。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

貼文一出，許多網友驚呼連連，「以為是海嘯」、「這台灣嗎」、「真的假的啊」、「現場看一定更壯觀。」也有人開玩笑表示，「前面就是新世界了」、「再說台灣沒有氣象武器我不信」、「還要二條就可以許願了！七龍珠」、「大概是水系高階魔法」、「暴鯉龍在battle。」

另外，本站6月底曾報導《水龍捲4分17秒影像曝！從生成到消失　海釣船長：1天看3個》，「尚有望」海釣船船長黃大智分享一段水龍捲從生成到消失、全長共4分17秒的影片，透露因天氣不穩、對流旺盛造成的水龍捲，他一整天就曾看過3個。

黃大智看到烏雲密布，馬上直覺地拿起手機，果然成功捕捉到水龍捲從生成到消失的珍貴影像。就有網友好奇發問，「船隻如果突然發現自己靠得很近要怎麼辦？」黃大智則回，「當然是趕快開離現場啊！」「水龍捲不像美國陸上的龍捲風生成那麼快，而且我們開船時，如果看到雲雨區，一般都會盡量閃遠一點。」「起碼保持3海浬（約5.5公里）的距離。」

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲
「豬仔」求助更慘！10男1女慘遭凌虐爆血　最年輕僅18歲
柬埔寨受害者曝「小黑屋殘忍真相」！聽到音樂聲就知出事了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最強外送！雪霸油婆蘭山屋動工　直升機吊掛挖土機上雪山畫面曝

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

搭台鐵遇阿姨大聲說話　她拿手機「做1事」！列車長出現救全場

金門大橋即將通車！ 一年內免通行費　非低碳車進烈嶼要申請　

6千人在線看！直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了

桃機新任總座接棒迎國境開放　范孝倫：最艱難時刻即將過去　　

違反《中介法》最高罰1千萬！網狂刷14字怒：連說話的權利都沒了

善耕365／當社工遇上智能障礙小爸媽　「想生小孩行不行」

返國不用再等防疫計程車！　王必勝：請桃機研擬可自駕返家檢疫

陽明交大首設科技犯罪偵查在職專班　提升打擊科技犯罪能力

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

最強外送！雪霸油婆蘭山屋動工　直升機吊掛挖土機上雪山畫面曝

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

搭台鐵遇阿姨大聲說話　她拿手機「做1事」！列車長出現救全場

金門大橋即將通車！ 一年內免通行費　非低碳車進烈嶼要申請　

6千人在線看！直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了

桃機新任總座接棒迎國境開放　范孝倫：最艱難時刻即將過去　　

違反《中介法》最高罰1千萬！網狂刷14字怒：連說話的權利都沒了

善耕365／當社工遇上智能障礙小爸媽　「想生小孩行不行」

返國不用再等防疫計程車！　王必勝：請桃機研擬可自駕返家檢疫

陽明交大首設科技犯罪偵查在職專班　提升打擊科技犯罪能力

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

泰國押返2人蛇下場曝！極惡幹部帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

爸爸曾與《超人力霸王》有淵源　齋藤工拿到劇本震驚蓋上

許富凱無奈宣布壞消息　嘆：計畫趕不上變化

友達34吋曲面AmLED顯示面板奪中科創新獎　減少殘影、卡頓頻率

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

帥兒英勇衝火海救人　方馨門外心急呼喚：快回來

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

柬埔寨詐騙「為何盯上台人？」他曝：擁有天生1技能

颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程

中小學停課標準　擬採「一人確診全班停三天」

午後雷雨來了！新北等5縣市大雨特報　防雷擊強陣風

確診不全班停課！開學1個月後實施新制

超偶每集都看！醫嘆「艾成只拿第2名」情況或許不同

20台人團飛柬埔寨淘金！超Chill照曝光

快訊／再打臉外交部！Bump含淚喊不自殺聲明

更多熱門

相關新聞

61年來最強高溫！ 長江上游51條河流斷流...24座水庫乾涸

61年來最強高溫！ 長江上游51條河流斷流...24座水庫乾涸

大陸多地連日出現攝氏40度以上高溫，國家氣象中心還稱之為，這樣的區域性高溫事件綜合強度，是1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。經歷將近10天的高溫氣候，位於長江上游的重慶市更是進入「火爐」模式，境內出現51條河流斷流、24座水庫乾涸的情況，直接影響水力發電供給，形成電力危機。

熱到入夜！週日後飆極端高溫「恐破41度」　下週三後變天降溫

熱到入夜！週日後飆極端高溫「恐破41度」　下週三後變天降溫

下週一熱帶低氣壓生成機率6成！專家曝成颱可能　「未來幾天爆熱」

下週一熱帶低氣壓生成機率6成！專家曝成颱可能　「未來幾天爆熱」

「OL坐走博愛座」他急讓位阿嬤　1舉動炸鍋

「OL坐走博愛座」他急讓位阿嬤　1舉動炸鍋

陸高溫天氣「異象」頻生 廬山瀑布成一條線...西湖龍井烤成烘焙茶

陸高溫天氣「異象」頻生 廬山瀑布成一條線...西湖龍井烤成烘焙茶

關鍵字：

龍捲風水龍捲自然天氣爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面