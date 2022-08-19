高雄外海見「5條水龍捲」同框　他急捕捉！眾人驚呆：超壯觀

▲原PO拍下5條水龍捲壯觀畫面。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

這也太驚人了吧！一位男網友昨（18）日傍晚在臉書「●【爆廢公社】●」貼出一組照片，「5條水龍捲同時成形～～超級壯觀！」並標註「#拍攝於高雄外海」。從照片中可以看到，遠處不僅出現水龍捲，還一次5條，看起來超震撼，讓其他人也驚嘆不已。

仔細看看照片，只見最明顯的是一艘碧綠色的船，但亮點其實在背景處，因為厚厚的雲層下，竟出現5條龍捲風，而且還在海天之間連線。此外，從畫面來推測，雖然當時海象似乎不太平靜，但該位網友應該也在搭船，而照片感覺像是拉近拍攝，所以他距離水龍捲應有一段距離。

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▲畫面讓不少網友驚嘆不已。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

貼文一出，許多網友驚呼連連，「以為是海嘯」、「這台灣嗎」、「真的假的啊」、「現場看一定更壯觀。」也有人開玩笑表示，「前面就是新世界了」、「再說台灣沒有氣象武器我不信」、「還要二條就可以許願了！七龍珠」、「大概是水系高階魔法」、「暴鯉龍在battle。」

另外，本站6月底曾報導《水龍捲4分17秒影像曝！從生成到消失 海釣船長：1天看3個》，「尚有望」海釣船船長黃大智分享一段水龍捲從生成到消失、全長共4分17秒的影片，透露因天氣不穩、對流旺盛造成的水龍捲，他一整天就曾看過3個。

黃大智看到烏雲密布，馬上直覺地拿起手機，果然成功捕捉到水龍捲從生成到消失的珍貴影像。就有網友好奇發問，「船隻如果突然發現自己靠得很近要怎麼辦？」黃大智則回，「當然是趕快開離現場啊！」「水龍捲不像美國陸上的龍捲風生成那麼快，而且我們開船時，如果看到雲雨區，一般都會盡量閃遠一點。」「起碼保持3海浬（約5.5公里）的距離。」