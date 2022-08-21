假日搭捷運　他開罵左側乘客「不懂規矩！」怒PO一幕被砲慘了

▲原PO貼出照片罵乘客不懂規矩。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「假日會有很多不懂捷運規矩的人出來搭捷運。」有網友20日晚間在臉書「●【爆廢公社】●」PO出3張照片，似乎想怒罵搭車乘客，但反被砲翻，「不懂你想表達的是什麼？」其中，2張照片因為有「乘客未站在手扶梯右側」這個共通點，讓不少人認為原PO是想嗆這點，便傻眼直呼，「你還是別出門好了。」

該位網友貼出3張照片後，文中只一句「假日會有很多不懂捷運規矩的人出來搭捷運」，並沒有多加敘述所謂的「規矩」是什麼，讓底下的人看得一頭霧水，「想要罵什麼？」「師爺～你給翻譯翻譯什麼叫規矩？」「怎麼了？哪裡有問題嗎？」「看不懂，有哪裡違規嗎？」

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▲許多人都看不懂原PO到底想罵什麼。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

就有網友看了照片，發現有2張照的背景是手扶梯，猜測原PO生氣的點，似乎是有乘客「未站在右側」，「是在討論左右的問題嗎？如果是的話，好像沒有規定該站左或右吧？」「沒有規定一定要站右邊啊！活在原始時代嗎？要趕路不會走樓梯嗎？」「早就沒規定一定要站右邊了。」

另外一張照片則是車廂內的畫面截圖，有人就猜，這次原PO是因為「有人卡在走道正中間」所以不爽，就傻眼直呼，「只看到不守規矩的人是偷拍者」、「慘了，我大概也是假日搭捷運不懂規矩的人」、「看到你打這篇，就知道你一定會被砲很慘」、「看完留言我就放心了」、「這是公然討罵的文章。」

▼車廂內的截圖也讓人看得霧煞煞。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）