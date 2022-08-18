OL箭步「坐走博愛座」他急讓位阿嬤　1舉動卻炸鍋：道德勒索

▲很多人即使不舒服，也不敢坐博愛座。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「請把博愛座留給有需要的人。」一名男子搭捷運上班時，看到有行動不便的老婦想坐博愛座，「一個看不出問題的女生上班族，一個箭步上前，就坐到了唯一剩下的博愛座」，他便將自己的座位讓出，並發文呼籲健康的人別搶博愛座。一番言論讓許多人質疑是在公審OL，紛紛反斥「請不要道德綁架別人！」

男網友今（18）日在臉書「●【爆廢公社】●」發文，說他上班搭捷運時，因為是尖峰時間，位子幾乎都有坐人，只剩下博愛座，他就看到一位行動不便的老婦人有些不穩地進入車廂，並朝博愛座走去，「這時，她前面一個看不出問題的女生上班族，一個箭步上前，就坐到了唯一剩下的博愛座。」

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老婦愣了一下，也沒有開口拜託讓坐，就默默地站在走道上，原PO見狀便起身讓位，並在文中感嘆寫下，「我還是希望，大家如果身體健康的話，不要搶博愛座」，認為有需要的人不一定好意思說出需求，「畢竟說了需要博愛座，民眾不一定會讓，抱著息事寧人的心態，可能有需要的人會寧願忍耐。」

▲原PO呼籲，「請把博愛座留給有需要的人。」（示意圖／記者劉維榛攝）

男子還說，當下他和婦人沒說什麼，但又強調，「自己有沒有不舒服，自己知道。還是呼籲，希望身體健康的人，別搶博愛座。」結果底下瞬間炸鍋，「你又知道她沒有需要，你是她肚子的蛔蟲嗎」、「你憑什麼覺得她不需要」、「我以後要把用過的衛生棉貼在身上，才敢坐博愛座了」、「你已經讓位了，還要貼文公審？真是有愛啊！」

對此，原PO則解釋，他確實不知道OL身體如何，「但你們就知道她一定有不舒服嗎？這就純屬抬槓了」，直呼這不是讓座問題，「而是如果我可以，就讓給有需要的人。好比我不趕時間，搭電扶梯時，就可以把左側留給趕時間的人。搭車時如果我可以，我就站著，把博愛座空著，讓有需要的人可以坐」，最後無奈，「這種自由心證的事情，都有人可以高潮，其實沒必要。」

也有網友緩頰道，「本意是好的，但重要的是願意讓位給長者的你，讓博愛座的意義不僅限標有博愛座的那幾個位子，這意義更重大」、「讓座是美德，是你自己的處世風格。請不要拿著你的價值觀去要求別人」、「我能理解你想要表達的，就只是呼籲而已，有些人外表真的看不出他有沒有什麼問題，而你也不是在譴責那個搶博愛座的女生。」

▼男子一番言論引發爭議。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）