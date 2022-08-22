猛虎趴玻璃「猛盯」遊客…下秒整塊爆裂　奶爸推嬰兒車嚇瘋逃命

▲濟南野生動物園老虎投餵口玻璃碎裂。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多名網友20日發影片爆料稱，在山東濟南章丘市的濟南野生動物世界遊玩時，遇上園區內一老虎投餵區域的一整塊玻璃碎裂，附近多名遊客被這一突發狀況嚇到，帶著小孩匆忙撤離。21日，濟南野生動物世界回應，沒有遊客受傷，目前，壞損玻璃區域內所有老虎已被趕回籠舍，暫時不對外開放。

據《上游新聞》報導，多名網友在20日都發布了相關影片。其中一名網友發布的影片裡，隔絕園內動物和遊客的一整塊大玻璃全部裂開，遊客正匆忙離開，有工作人員還在對不知情況的遊客進行勸離。這名網友還表示，「我們剛到玻璃這裡，突然聽到一聲響，玻璃被老虎抓裂縫了，接下來，大家就慌忙跑了。」

▲遊客趕緊撤離。（圖／翻攝自上游新聞）

一名網友也發布影片表示，「被老虎擊出裂痕，玻璃破碎時，我和玻璃的距離不到5公分。」在他發布的影片中，自己與老虎僅隔著一塊玻璃，另一面老虎正拍打著玻璃。從影片來看，該處還設置了兩個投餵口。

網友紛紛表示，隔著熒幕都感覺到了害怕，「最擔心的事情發生了」、「太嚇人」、「本來還想帶孩子去，現在不想去了」。也有網友稱，應該是多層鋼化玻璃，碎裂後不會輕易掉落。

有去過濟南野生動物世界的遊客指出，園區分步行遊覽區和乘車遊覽區，其中，虎嘯山谷就屬於步行遊覽區，可以近距離觀賞老虎，還有多處投餵點，玻璃碎裂的地方就是其中一處投餵點，有兩個投餵口。

▲有遊客曾通過投餵口對老虎進行了投餵。（圖／翻攝自上游新聞）

21日，濟南野生動物世界工作人員回應稱，經過了解，壞損的玻璃名於濟南野生動物世界步行遊覽區虎嘯山谷一區域，目前，該區域內的所有老虎已經被趕回籠舍，暫時不對外開放，後續會考慮施工維修。

該工作人員還介紹，虎嘯山谷有多個投餵點，隔著玻璃投餵就這一處，因為最為親近老虎，所以，這一投餵點也吸引了不少游客前來，尤其是暑假裡，來體驗的孩子也比較多。據他所知，玻璃出現壞損還是第一次出現，至於是老虎拍裂還是其他原因，他不得而知，不過，玻璃比較厚，發現壞損後，工作人員第一時間疏散了遊客，沒有遊客受傷。平時，為了安全起見，遊客投餵老虎時，也是藉助夾子夾起食物，再通過投餵口進行投餵，工作人員會在旁邊進行指導。