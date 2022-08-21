拜紙娃扮神棍！男清潔員色摸同事下體稱「淨化」：幫多人處理過

▲黃男對女同事誆稱能幫化解「流浪命」，要她脫衣跟他性交以灌輸能量，不顧女子抵抗強行猥褻下體得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

北市黃男邀約同在清潔隊工作的25歲女同事一起吃飯，席間他指出「妳有流浪命」、「跟男友會不合」更稱幫很多同事處理過，藉此將女同事帶回家，要求脫光衣服，稱可灌輸正能量、淨化氣場，不顧女同事哭求不要，強行以手摸下體得逞。民事判黃男須賠償57萬餘元，近日高等法院判決也出爐，依強制猥褻罪處1年6個月徒刑，可上訴。

去年1月黃姓男子，和女同事共進晚餐時，向她佯稱「妳有流浪命」，可能會因此招災、和男友不合，並聲稱自己曾幫很多同事處理過，同事事後也都相當順遂，邀約女子和他一起回住家「處理」。

女子跟著黃男一同回到黃男住處後，黃男先是對著桌上一個裝有紙娃娃的紅包袋跪拜，並對女子指出解決方法只有一個，就是要將他身上的正能量灌輸到她身上，主因她和其男友曾發生過關係，導致氣場雜亂骯髒，要幫她淨化氣場，藉此要求褪去全身的衣物。

女子一聽立刻拒絕，但黃男卻開始向她裝神弄鬼，表示如果反悔的話，會生一場大病，被再度拒絕，黃男見狀馬上跪在紙娃娃前，假意溝通聆聽後，對她改口表示「有折衷辦法」，要求脫掉內衣褲就好，外面的連身裙可以不用脫掉，好對她「作法」，黃男眼見計謀三番兩次都未得逞，直接將女子強壓在床上，指侵得逞。

女子不堪受辱向朋友訴苦，在朋友的勸慰下決定報警提告。庭審時，女子也向法官表示，經過這次事件後，她已無法再和人社交。

法官勘驗女子跟友人對話及通話內容發現，她曾問楊姓友人問：「有這種宗教嗎」、「真的有這種宗教嗎?」、「有嗎」，友稱：「沒有」、「唬爛」、「北爛」、「那神祇只是唬爛的其中一個道具」，並稱：「我好髒了」、「都是我的錯要25歲還這麼好騙」等，認女子事發後急於打電話求助，更自責表達想輕生念頭，與一般遭受侵害的被害人受害後反應相同。

女子提告求償109萬餘元，法院判黃須賠57萬9364元；刑事一審也依強制性交罪，處有期徒刑3年10月，黃男不服上訴到高等法院。

法院重新審理後，認為女子下體採無黃男DNA，無積極證據證明黃男手指有侵入體內，僅能認黃有隔著內褲戳女子下體，不致性交程度，但猥褻犯行確定，未與女子和解，造成其身心受創，改依強制猥褻罪，處1年6個月徒刑，仍可上訴。