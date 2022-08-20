色男逼11歲鄰女「抓鳥」猥褻　一審重判...馬上找被害人250萬和解

▲吳男2度闖入鄰居家猥褻11歲女童，遭法院判刑後，為避免坐牢急忙以250萬與女童媽媽和解。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

吳姓男子趁鄰居不在時，2度潛入屋內對11歲女童摸胸、猥褻下體，第2次時女童逃到附近雜貨店揭發噁行，吳男一審被依對2個加重強制猥褻罪判刑4年6月，不得易科罰金；一審判決後，吳急著上訴並向女童與其媽媽達成調解，約定分次賠償250萬元，台中高分院審後也因受害母女答應給予緩刑，改判有期徒刑2年，予緩刑5年。

台中市吳姓男子2021年7月23日傍晚，偷溜進鄰居家中，見11歲女童獨自在客廳，竟一手壓制住女童肩膀，一手亂摸胸部、將手指伸進她下體，並逼迫女童用手抓他生殖器。

2天後的下午，吳男又見鄰居大人都不在，闖入女童房間拍了她屁股、再伸手進女童衣物內猥褻得逞，女童不堪騷擾脫逃到附近雜貨店求救，並等到媽媽回來後告知詳情，氣得帶到醫院驗傷並報案。

吳男對犯行坦承不諱，只說沒有將手指進入女童下體，但女童指證歷歷，強調她很不舒服、有點生氣，還說她有感覺到「濕濕痛痛的」、「他將手指進去我尿尿的地方」，台中地院今年4月一審結果出爐，依兩個加重強制猥褻罪，判他有期徒刑4年6月，不得易科罰金。

地檢署檢察官不服量刑提出上訴，吳男也在得知判決後，提出上訴尋求減刑，積極向女童與其媽媽達成調解，以賠償250萬元換取同意緩刑，吳男先賠償160萬後，尾款以分期付款償還，台中地院認為吳男已表示悔意、犯案過程也無脅迫、造成其它傷害，持續時間短暫，因此改判2罪應執行2年徒刑，宣告緩刑5年，緩刑期間接受地檢署舉辦之法治教育5場，及向指定政府機構、公益機構提供200小時義務勞務，並付保護管束，全案還可上訴。