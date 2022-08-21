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社會 社會焦點 保障人權

狼師一句「刷完牙了」竟是性侵暗號　女大生被叫到空教室侵犯

▲▼教室,示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

▲女大生顧慮狼師掌握工讀生殺大權，被性侵時一度咬牙隱忍...（示意圖／翻攝自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名23歲女大生在系上工讀賺學費，怎料一名狼師見她乖巧又聽話，自恃是工讀生主管，竟多次在辦公室猥褻性侵，而且犯案前還說「我刷完牙了！」法院審理後認為，狼師坦承犯行，已賠償100萬元，並與被害人達成和解，依利用權勢猥褻、性侵共4罪判刑1年，緩刑3年，可易科罰金。

根據判決書，狼師每天吃完飯都會去刷牙，然後跟喊說「刷完牙了，親親！」女大生坦言，每次聽到都覺得害怕，擔心對方有一天會做出奇怪的事，沒想到真的發生。2021年6月21日，狼師和女學生獨處在系上辦公室，竟悄悄將門反鎖，再將人拉到自己大腿上坐著，隨後扯下女方口罩強行舌吻。

女大生顧慮狼師是行政主管，平時工作受對方監督、指派，只能痛苦隱忍。隔天，狼師再次鎖門強吻，還親吻女大生胸部，但女方依舊顧慮狼師身分，不得不屈從。接下來幾天，狼師食髓知味，甚至變本加厲，不只親吻嘴唇、胸部，連下體也不放過，還噁問「有沒有高潮？」

同年6月25日下午，狼師把女大生單獨叫到空教室，再肆意猥褻。過程中，狼師不滿足於指侵，意圖用生殖器插入，但花上大半天都無法得逞，最後自慰射精在女大生肚子上。這次女大生忍無可忍，穿好衣服後主動報案，並將沾有精液的衣服當作證據。

法院審理時，狼師坦承犯行，所述與被害人大致相符，但他始終堅稱「我沒有使用暴力、脅迫方式，我說我要親她，問她有沒有高潮，她都沒有講話，也沒有拒絕，沒有什麼反應，也沒有搖頭、閃躲、推開我，因為我很容易就親到，如果她掙扎，我就會放掉。」

不過，法官批評，狼師明知女學生是自己學生、擔任系上工讀生，受其監督、照護，竟因對告訴人心生好感，未實際探求告訴人是否願意接受進一步的感情發展，就一廂情願、逾越師生分際，利用獨處機會、權勢對被害人猥褻、性侵，造成被害人心理上難以磨滅的陰影，危害其身心健全、人格發展。

法官考量，狼師沒有前科，犯後積極彌補，已賠償100萬元並達成和解，獲得女方原諒，因此一審依利用權勢猥褻、性侵等罪判刑1年，可易科罰金，緩刑3年，期間付保護管束，須接受12場法治教育課程。

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