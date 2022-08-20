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遭外公性侵！小姊妹求情「別讓他坐牢」　悲情原因曝：學費都他繳

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲台中一名男子對妻子的2名年幼繼孫女逞獸慾，事後詭辯「幫忙檢查下體有沒有傷」，遭法院判刑。（圖／123RF）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一對分別為8歲、11歲的小姊妹，因媽媽過世而被外婆接去同住，卻數度遭外婆的再婚對象以手指侵入下體，新外公辯稱是姊姊說下面痛「在幫她檢查」，小姐妹也表示因為新外公負擔她們的學費與生活費，雖然覺得很不舒服，但還是不希望新外公被關，法院一審依對未滿十四歲之女子犯強制性交、猥褻行為罪，應執行4年8月；上訴台中高分院後，駁回上訴維持原判。

根據判決，這一對小姊妹因為母親過世，被外婆接過來照顧，2020年9、10月間，外婆的再婚對象竟多次在晚上孩子就寢後，潛入小姐姐房間並出手猥褻，姊姊因為不舒服而起身拍打外公臉部、踢腳反抗，但仍不抵男子力氣，遭手指侵犯得逞，不僅姊姊遭受狼爪，妹妹也數次被外公撫摸下體，小姊妹在學校向老師透露後才曝光犯行。

外公被逮後，狡辯是姊姊說下面在痛，他主動幫忙檢查有沒有受傷，他手伸過去時姊姊並沒有說不要，並沒有違反姊姊意願。

但姊姊說，外公突然將手指插入她尿尿的地方，她覺得不舒服，也有用腳踢他但踢不走，「阿公對我做這樣的事情我是不喜歡的，每次摸我我都不喜歡」，並說「會擔心阿公再對我做這種事情」。

台中地院一審，認為該男子明知2名女童心智尚未成熟，憑藉年齡、體型差距，卻對家庭成員的2名女童行猥褻行為，且女童曾表示因為學費、生活費都是外公處理，不希望外公被關，可見男子利用地位上、經濟上的權勢使女童難以或不敢抵抗，罪勘認定，依對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，處3年8月；又犯對於未滿十四歲之女子為猥褻行為罪共4罪，各處6月，可易科罰金；得易科罰金部分應執行1年徒刑。

外公不服上訴，台中高分院認為男子雖已與2女童調解，也已賠償完畢，姊姊更是表示原諒、不要他去關，犯後態度尚可，但前審判決已是減輕其刑後的結果，再無減刑空間，駁回上訴。全案仍可上訴。

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