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遭色鄰拖進屋性侵！酒店女公關80天不能工作...求償千萬結果出爐

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）
▲台中一酒店女公關住在公寓大樓，正當她要爬樓梯回5樓住處時，竟被3樓鄰居拖進門性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名酒店女公關小莎(化名)傍晚要回5樓租屋處，在爬樓梯的途中，被3樓楊姓鄰居強行拖進屋內性侵得逞。小莎事後報警，一、二審均依強制性交罪，判楊男12年徒刑。小莎又提出民事訴訟求償醫藥費，及因事後無法工作而有80日薪資損失共計36萬餘元，和精神撫慰金1000萬元。台中地院審理後，批准醫藥費，但認為不能工作的損失難以認定，另撫慰金則以90萬元為宜，扣除小莎已領的犯罪被害人補償金，判楊男需再賠56萬元，全案還可上訴。

判決書指出，小莎去年2月19日下午6時許到公寓1樓向房東繳房租後，正想爬樓梯回5樓租屋處，竟遭住3樓的楊男襲擊，以左手摀住她口鼻，又用右手勒她脖子，想將她拖到屋內，小莎不斷掙扎喊叫，楊男卻用雙手掐住她的脖子，稱自己身上有帶刀子，讓她不敢呼救。

楊男將小莎拖進屋內後，見她不斷掙扎，毆打她的鼻樑2、3下，打到她流鼻血，且臉、頸、手、腳都受傷而不能再抵抗後，遂搜刮她身上的4千元現金，再脫掉她的衣服，命令她去洗澡，小莎進浴室約1分鐘，楊男也走進來一起洗，並性侵她得逞，事後拿出折疊刀恐嚇小莎「不准報警」。

小莎心中恐懼，只好幫楊男按摩和聊天，讓他卸下心防後，向他表示她沒有錢，楊男遂還她2千元，直到晚上9點才願意放她走，小莎隨即到醫院驗傷並報警。

台中地院審理後，認為楊男犯行明確，依強制性交罪，判12年徒刑，另犯恐嚇危害安全罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬元。

小莎又提出民事訴訟，求償醫療費用2872元，並表示她從事酒店公關，日薪為4603元，她因此精神不穩定，從案發隔日到至6月7日，至少有80個工作天不能工作，損失36萬8240元，又因被性侵精神痛苦，請求慰撫金1000萬元，合計求償1037萬1112元。

法官判准醫療費的部分，不過認為小莎提出的薪資條不足認定她的收入狀況，且小莎於去年1月6日開始就無工作收入，不能工作的損失部分無法認定。

法官認為，楊男為逞慾，以言語恫嚇、毆打小莎，又未用保險套強制性交，還在訴訟期間指摘小莎「仙人跳」，造成小莎巨大的痛苦，在精神撫慰金的部分，楊男應賠償90萬精神撫慰金。扣除小莎向台中地檢署聲請的犯罪被害人補償金，楊男還需賠償56萬元，全案還可上訴。

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