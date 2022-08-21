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未經認證不得取名「健康食品」　南投衛生局獲報不肖業者專誆老人

▲南投縣衛生局提醒健康食品須認證，民眾勿信不實食品廣告。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣衛生局提醒健康食品須認證，民眾勿信不實食品廣告。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近日詐騙集團以高薪打工話術，造成不少年輕人遠赴柬埔寨等國家、人財兩失，南投縣衛生局近期亦接獲民眾投訴，指不肖業者以贈品方式吸引老人到固定集會處所，並以不時給予噓寒問暖、攏絡人心的行銷手法推銷「健康」食品，廣告內容疑似誇張不實或涉及療效，且試吃後即以不斐之價錢販售，許多老人家因此不斷掏出平常積蓄、損失不少錢財，家屬屢勸不聽、備感無奈。

縣府衛生局指出，消費大眾近年來愈來愈重視食品成分資訊的揭露，許多食品廠商為提升產品正面形象，名稱都有「健康」2字；為避免消費者混淆、搞不清楚這些食品與取得「健康認證小綠人標章」的差別，食藥署公告已自今年7月1日起（以產製日期為準），一般食品名稱不得出現「健康」2字。

▲南投縣衛生局提醒健康食品須認證，民眾勿信不實食品廣告。（圖／南投縣政府提供）

衛福部健康食品認證已推廣多年，迄今已有4百多件食品通過審核並取得認證，包裝上可加註其「健康」字樣，並印上小綠人標章；未經查驗登記取得許可證之一般食品，不得以「健康」的字樣為品名之一部分，食品品名如發現未符合前述規定者，可依違反《食品安全衛生管理法》第28條規定，並依同法第45條規定處4萬至400萬元罰鍰，包裝產品則依同法第52條限期回收改正。

衛生局局長陳南松呼籲，民眾面對食品廣告時要提高警覺、謹慎選擇，不要聽信來路不明的偏方或廣告，更不要選用誇大不實的產品，以免傷害自己或家人的健康，如果發現違規廣告可直接撥打南投縣衛生局的檢舉專線（049-2231994）。

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