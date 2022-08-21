「海外求職小心有詐」　恆春警墾丁大街舉牌積極宣導

▲恆春警方墾丁大街宣導反詐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

避免民眾被騙柬埔寨，恆春警方昨(20)日派員在墾丁大街疏導車流，並利用機會向遊客宣導，讓遊客感到很貼心。

恆春警方昨晚執行每周六18至22時於墾丁大街實施人車分流措施，南下及北上車輛均行駛墾丁大灣路，墾丁大街轉為行人徒步區，並禁止車輛進入。在管制入口派了3名手持看板的偵查隊年輕隊員，手持看板身背麥克風，積極的向每個行經眼前的駕駛或遊客，宣導著「海外求職 小心有詐」，讓遊客印象深刻。

恆春警方表示，近日海外求職詐騙事件頻傳，有感於民眾普遍對於求職詐騙認識不清，恆春警方特於昨晚手持麥克風廣播器及防詐標語看板，至人潮聚集、充滿觀光遊客的墾丁大街入口，在人車分流的同時，一併宣導防制海外求職詐騙，使民眾瞭解近期詐騙集團利用民眾對海外工作的嚮往，誘騙被害人落入陷阱之手法。另公開詐騙集團賴以維生之詐騙話術，如「飛往東南亞國家、工作高薪、輕鬆包吃住」等糖衣毒藥，希冀民眾能夠謹記在心，以防受騙，且呼籲海外求職風險高，求職時應多方求證、多所詢問，以防受騙上當。

恆春分局分局長林明波呼籲，現今各類詐騙猖獗，手法推陳出新，請鄉親對於號稱高薪、包吃包住、工作輕鬆等明顯與常理相違之高收益、低風險、免門檻之求職訊息，應審慎評估，如工作場所涉及國外時，更要特別提高警戒，以防誤上賊船，從此音訊杳然；也針對每周六18至22時於墾丁大街實施人車分流措施，也請民眾配合警方指揮人員指示通行，以維車流順暢。