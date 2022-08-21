柬人蛇集團恐台灣豬崩盤　2人同行贖金打折！藍委先救1人原因曝

▲國民黨立委鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝，下同）

記者張君豪／台北報導

屏東縣東港鄉兩名18歲的陳、鄭男子遭林姓好友介紹，誤信台灣黑幫以高薪、高額獎金徵人廣告誘騙到柬埔寨西港拘禁，15日國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷以國會外交名義搭機到柬埔寨透過當地台商會居中協調，從西港詐騙園區救出受困的陳男返台；近日台媒關注柬緬誘騙拘禁台灣人事件連環爆，兩地黑幫評估「台灣豬將崩盤」外傳柬埔寨人蛇集團對藍委開出「兩人同行」贖金打折的優惠價格放人，但藍委苦於經費不足，只能先救出陳男。

柬埔寨台商圈盛傳，3名國民黨籍立委抵達柬埔寨透過台商與當地詐騙園區人蛇集團協商營救台人事宜，當地人蛇集團發現台人抵柬人數大幅銳減，且台、陸對當地的外交施壓越來越大，部分人蛇集團恐台灣豬價格大崩盤，也樂得拖手釋回台灣人套現。

據傳當時人蛇集團開出陳男4500美金的贖金（折合13.5萬元新台幣）、鄭男贖回價〉則為美金5千元（約15萬元新台幣），人蛇集團甚至向藍委開出「兩人同行」可享贖金折扣的優惠價格，當地黑幫想脫手清盤台灣豬仔套現獲利的態度可見一斑。

但因國民黨籍立委當時所攜經費不足，經與台商開會研議後，決定先用盡手上經費搶救陳男回台，返台黨團會再研商後續救人對策，未料此舉惹惱提出優惠贖金方案的人蛇集團，柬埔寨黑幫急於脫手台灣人，才會罕見的致電鄭男台灣家屬、揚言「拖到山上分屍」，希望家屬付贖放人，但鄭男家境清寒，所幸在善心人士挹注贖金下，鄭男可望在今天搭機返台。

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