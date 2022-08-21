藍營跳腳疫苗合約封存30年　他曝簽約「貓膩」：想害台灣買不到疫苗？

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍營質疑疫苗採購合約封存30年，議員徐巧芯更跳腳日本有公開疫苗採購資訊，為何台灣不行，對此，前衛福部長陳時中回應，日本與台灣公布的內容是一樣的，前駐美代表處政治組組長趙怡翔也指出，世界上唯一公布疫苗單價的國家是比利時，即便公布後立刻道歉刪文，仍被藥廠痛罵，現在還在訴訟中，「公開疫苗單價很簡單，但未來採購疫苗遇困難誰負責？徐巧芯想害台灣買不到疫苗？」

對於徐巧芯質疑疫苗價格，趙怡翔翻出一段紐約時報報導，報導內容中指出，「疫苗合約的其中關鍵為單價，這是政府公開合約上經常被保密的內容。這些藥廠將此筆資訊視為商業機密，甚至部分供應合約上有直接敘述，如果有政府揭露單價資訊的話，可以暫停相關疫苗供應。」

趙怡翔透露，2020年12月18日比利時曾公開疫苗價格，引發爭議。財政部長Eva De Bleeker不經意推文揭露各疫苗單價後，立刻道歉刪文，但輝瑞（BNT）等藥廠仍出來怒罵，這是違反商務合約的行為，甚至「可能會傷害到自己政府」。

趙怡翔表示，在完美的世界裡，政府採購合約當然應該被公開。但在現實的世界裡面，尤其面臨商業機密時，政府有時候需要做出取捨，而人民的健康永遠都應該擺第一。這是負責任的政府該做的事，「政府如果要公開疫苗單價，這是很簡單的事，但對未來採購疫苗可能遇上困難，這樣的後果將由誰來背負？徐巧芯是想害台灣買不到疫苗？」

趙怡翔痛批，國民黨一直為了政黨的政治利益，要求政府犧牲人民的健康利益，這是非常惡劣的示範。如果這是蔣萬安接下來的選舉策略，他終究會被選民唾棄的，「不要再將傷害人民健康利益的政治議題拿來炒冷飯。」

針對衛福部將疫苗採購價格列為「密件」封存30年一事，指揮中心指揮官王必勝日前表示，所有政府單位包括指揮中心都是依法行政，簽約也是依照合約辦理，施政作為也有受到立法院監督。陳時中19日則回應，從事商業行為很多時候需要簽署保密條款，這是大家都有的商業基本常識，當時購買疫苗，就有保密條款的規定。其實不只是疫苗，許多藥物都有保密條款。

對此，徐巧芯表示，她常說民進黨是「全台灣最大的詐騙集團」，集合臉皮厚、理由多、死不承認、被抓到就刪除加封鎖等要素，其中的頂尖份子就是陳時中，老是胸有成竹的講一些似是而非的話，但若仔細思考，會發現處處都是漏洞。

「別人都可以公開，就陳時中不行！」徐巧芯說明，日本今年4月公布疫苗採購的平均花費，連跟哪些藥廠採購、總花費都寫得清清楚楚。若看國內例子，鴻海集團創辦人郭台銘採購BNT疫苗時，也是公開價格，「人家都不用保密30年，就你陳時中碰到，還扯什麼基本知識？」。

媒體會後問及，現在疫苗採購合約封存30年，但是陳時中昨天稱很多國家不公開，被徐巧芯反駁日本有公開疫苗採購資訊。陳時中說，議員在批評事情要本於事實，總體來看，全世界不是只有日本一個國家，且日本公布的內容與台灣公布的內容是一樣的，包括總共進了多少疫苗、總共花了多少錢，運費、冷鏈等等的費用，這些在審計單位、立法院都有報告過，至於鴻海、台積電採購疫苗，也是用整筆的方式來公布，大家都避開對於單價的揭露，唯一有揭露的，是歐洲一個國家，現在與相關的藥廠進行訴訟。