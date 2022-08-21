還有一場！宜蘭就業博覽會拚好薪情　穩定工作滿1年給2.2萬

▲宜蘭就業博覽會中，縣長林姿妙拜託廠商釋出更多工作機會，多進用在地好人才。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府於21日在宜蘭科學園區第二期標準廠房一樓大廳舉辦「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會，求職民眾反應熱烈，就業媒合率為56.83%。宜縣府為改善青年失業及低薪狀況，持續推出青年穩定就業補助方案，設籍宜蘭縣30歲以下待業青年，連續工作滿6個月補助1萬元、1年再補助1萬2,000元。另，就業博覽會8/27還有一場，求職者請把握機會。

21日在宜蘭科學園區第二期標準廠房一樓大廳舉辦「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會，現場提供25家廠商參與，另有代收履歷廠商2家，共釋出499個職缺，平均薪資超過3萬元；活動首次於宜科二期標準廠房一樓大廳舉辦，在國科會新竹科學園區管理局與縣政府的努力招商及經營下，期待為宜蘭的就業市場帶來新氣象。活動也有宜鼎國際、海納光電、邦特生技、費生恩分子應用、元健大和直販事業等宜科進駐廠商參與。

宜蘭縣長林姿妙表示，自上任以來，她特別關心縣民的就業機會、社會福利、教育、交通建設及產業發展，經過縣府團隊戮力以赴，已逐漸交出亮眼的成績單；她同時強調，宜蘭人與宜蘭科學園區一起認真打拚，呼籲廠商能釋出更多工作機會，僱用在地好人才，一起拚出宜蘭好薪情、好生活。

此外，宜縣府為改善青年失業及低薪狀況，持續推出青年穩定就業補助方案，設籍宜蘭縣30歲以下待業青年，連續工作滿6個月補助1萬元、1年再補助1萬2,000元；另外為了獎勵在職青年勞工取得技術士證照方案，設籍宜蘭縣1年以上，18至40歲在職青年勞工，取得甲級技術士證照者可申領獎勵金6,000元，乙級可申請3,000元。縣府勞工處並針對專長與廠商需求有落差，暫時還沒找到工作的民眾，設有就業服務臺，持續為民眾提供就業服務，洽詢專線03-9255130。