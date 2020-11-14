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宜蘭就業博覽會14日登場　媒合率68.1%...千人求職年輕人居多

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▲▼14日在宜蘭運動公園體育館登場的宜蘭就業博覽會媒合率68.1%。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼14日在宜蘭運動公園體育館登場的宜蘭就業博覽會媒合率68.1%。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府14日在宜蘭運動公園體育館舉辦「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會，吸引超過千人到現場求職，求職民眾反應熱烈，就業媒合率為68.1%。此次共56家廠商熱烈參與，釋出1,281個職缺，平均薪資近30K，求職者以年輕人居多，大專以上學歷占7成。

▲▼14日在宜蘭運動公園體育館登場的宜蘭就業博覽會媒合率68.1%。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

14日的宜蘭就業博覽會更有數10家新廠商是第一次參加就業博覽會，熱門廠商有台灣半導體、赫蒂法及麥迪康等，其中赫蒂法公司65個職缺，月薪資大多為4~5萬元，現場吸引眾多民眾排隊求職。

宜蘭縣長林姿妙在活動現場表示，自上任以來，她特別關心縣民的社會福利、教育、勞工福利、交通建設及產業發展，經過縣府團隊戮力以赴後，已逐漸交出亮眼的成績單，這個肯定也可以從2020年各大雜誌的民意調查看出來，縣府的施政作為是貼近民眾是接地氣的政策。

且從2020年年初宜蘭科學園區已經可以開放精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等產業進駐後，相信透過縣府完整的招商服務及工作職缺不斷的開發之下，必定能夠帶動宜蘭經濟的繁榮及成長。

林姿妙強調，宜蘭人認真打拚，呼籲廠商能釋出更多工作機會，僱用宜蘭在地好人才，讓宜蘭孩子能在地就業，一起拚出宜蘭好薪情、好生活。

縣政府積極開發新職缺，用心舉辦就業博覽會，協助在地民眾及年輕人返鄉找就業，一起拚經濟拚生活此外，縣府為改善青年失業及低薪狀況，持續推出青年穩定就業補助方案，設籍宜縣30歲以下待業青年，連續工作滿6個月補助1萬元、1年再補助1萬2,000元。

另外為了獎勵在職青年勞工取得技術士證照方案，設籍宜縣1年以上，18至40歲在職青年勞工，取得甲級技術士證照者可申領獎勵金6,000元，乙級可申請3,000元。

縣府勞工處並針對專長與廠商需求有落差暫時還沒找到工作的民眾，設有就業服務臺，持續為民眾提供就業服務，洽詢專線03-9255130。另為協助失業勞工培養第二專長或為創業做準備，勞工處將於2021年規劃多元職業訓練課程，歡迎有需要的民眾持續關注勞工處網站及「宜蘭勞工讚」臉書粉絲專頁。

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