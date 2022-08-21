　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

談美國經濟最大風險　諾貝爾獎得主：台灣若出問題將是災難

▲▼ 2001年諾貝爾經濟學獎得主邁克爾·斯賓塞（Michael Spence）。（圖／達志影像／美聯社）

▲邁克爾·斯賓塞說，美國經濟最大的風險仍舊是地緣衝突擴大，而氣候相關風險也在增加中。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

2001年諾貝爾經濟學獎得主邁克爾·斯賓塞（Michael Spence）17日受訪時，美國經濟面臨的最大風險為地緣政治衝突擴大，「台灣一旦出現問題，將是一場災難」。

彭博報導，邁克爾·斯賓塞在這場專訪中，談及美中歐經濟前景以及中國經濟放緩對世界的影響。他認為，總體而言，通貨膨脹已經見頂，但可能不會在短期內進入穩定可接受的水平範圍，不過隨著金融體系的調整，各類大宗商品的價格飆升可能會趨緩。

面對「美國經濟面臨的最大風險為何」的提問，邁克爾·斯賓塞直言，最大的風險仍舊是地緣政治衝突擴大，「台灣一旦出問題，將是一場災難」，而氣候相關的風險也在不斷增加中。不過他也對美國政府給出正面評價，像是推動基礎設施法案、半導體及科學法案，這些均涉及對長期經濟表現至關重要的投資。

至於中國經濟放緩方面，邁克爾·斯賓塞表示，這看起來應該是真的，不僅會影響全球供應鏈，也影響內需，房地產領域的失衡大到足以對整體經濟產生重大風險。他說，中國政府持續在有潛力產生現代經濟的領域進行大量投資，這是對的決定，中國的中長期前景相當不錯，但短期內也存在相當強勁的逆風。

他進一步說明，中國經濟增長放緩將會直接影響全球經濟增長，影響貿易夥伴與投資，美方正歷經中國企業下市潮，短期內讓人感到緊張抑制投資，長期來看也是個糟糕結果。不過他也預期，若無意外，中國經濟會在未來2至3年會出現反彈復甦。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
快訊／差點被分屍！　18歲男從柬埔寨逃回曝：有被打
王瞳「撕心求助訊息」曝光！　王彩樺一看噴淚：很心疼
快訊／高雄愛河邊木棧道下起火！　大量濃煙狂冒
林靜儀大型翻車現場！　遭多方圍剿
和現任吵架！　人夫回頭找孩子的媽「爽啪N次」慘了
正妹孫女要去新加坡當直播主！　高雄水餃阿嬤急報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲傭到柬埔寨找爽缺　3個月傳「吊點滴慘照」悔喊：當初決定是錯的

日少女為殺母弟　提前「殺人練習」！涉谷街頭隨機砍路人母女

談美國經濟最大風險　諾貝爾獎得主：台灣若出問題將是災難

歐盟插旗印太！德、法參加17國軍演　專家：中國比俄羅斯更具威脅

肢解「出軌丈夫」後燉來吃！　冷血人妻遭長期家暴惹殺機

站暖爐前30秒燒掉睡衣　2歲男童險被火紋身！媽驚恐PO照勸世

美國CDC研究：猴痘病毒可依附居家用品表面　包括滑鼠沙發

日本2歲男童「離奇失蹤」　雨天詭異光腳外出！隔夜仍找不到人

正妹突失智「忘記名字」　竟是家中這生物害的！床罩拆開超恐怖

「普丁大腦」俄極端主義學者　女兒車內遭炸死！他目睹抱頭崩潰

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

菲傭到柬埔寨找爽缺　3個月傳「吊點滴慘照」悔喊：當初決定是錯的

日少女為殺母弟　提前「殺人練習」！涉谷街頭隨機砍路人母女

談美國經濟最大風險　諾貝爾獎得主：台灣若出問題將是災難

歐盟插旗印太！德、法參加17國軍演　專家：中國比俄羅斯更具威脅

肢解「出軌丈夫」後燉來吃！　冷血人妻遭長期家暴惹殺機

站暖爐前30秒燒掉睡衣　2歲男童險被火紋身！媽驚恐PO照勸世

美國CDC研究：猴痘病毒可依附居家用品表面　包括滑鼠沙發

日本2歲男童「離奇失蹤」　雨天詭異光腳外出！隔夜仍找不到人

正妹突失智「忘記名字」　竟是家中這生物害的！床罩拆開超恐怖

「普丁大腦」俄極端主義學者　女兒車內遭炸死！他目睹抱頭崩潰

快訊／付贖15萬返台！18歲男從柬埔寨逃回　落地曝「有被打」

為敬老政策互槓　高虹安反擊沈慧虹：操弄百姓成為政治鬥爭犧牲品

麥力德登錄一軍先中繼　詹子賢跑步還有點喘

菲傭到柬埔寨找爽缺　3個月傳「吊點滴慘照」悔喊：當初決定是錯的

影射Bump勾結竹聯幫　中山副教授嗆「一堆弱智把他當神」4hrs縮了

觀察羅力生存之道　曾豪駒：沒網羅到可惜

名間鄉創意茶飲總決賽　18組團隊拚高下

艾成師妹高雄接噩耗「忍淚上台」　曝王瞳狀況：給她一點時間

布農族佳心舊部落再現計畫　全球卓越建設獎奪文化資產類銀獎

王瞳「撕心求助訊息」曝光！　王彩樺一看噴淚：真的很心疼　　

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

國際熱門新聞

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

「普丁大腦」俄學者女兒車內遭炸死

8歲女兒驚恐「房間有人」　媽看監視器傻了

正妹突失智忘記名字　竟是家中這生物害的

海灘驚見「無頭女屍」沖上岸　真相超害羞

賭場豬仔跳河「水面全是人頭」！40人游回越南

派對新影片外流　再曝芬蘭總理與男歌手貼身熱舞

3.5公尺巨鱷拖泳客浮屍游運河！　最新下場曝光

日15歲少女隨機砍2母女！　被逮稱：想被判死刑

不知道曾感染Omicron！56%未能意識自己確診

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

不止柬埔寨！去這2國打工也是騙

16歲豬仔逃出柬埔寨賭場　下秒跳河溺斃

KK園區無間道！豬仔「諸葛亮」雙面手法探情報

更多熱門

相關新聞

美CDC研究：猴痘病毒可依附物品表面

美CDC研究：猴痘病毒可依附物品表面

彭博報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）一項研究顯示，猴痘病毒可依附在許多常見的居家用品，尚不清楚這是否會導致傳播感染。

日本擬縮短與陸差距！將擁千枚長射程反艦飛彈

日本擬縮短與陸差距！將擁千枚長射程反艦飛彈

柬官員：柬國人曾被拐賣　不願見此痛苦再發生

柬官員：柬國人曾被拐賣　不願見此痛苦再發生

華郵：習近平要求拜登「阻擋」裴洛西訪台

華郵：習近平要求拜登「阻擋」裴洛西訪台

推特年終獎金砍半　內部信件：馬斯克收購影響業績

推特年終獎金砍半　內部信件：馬斯克收購影響業績

關鍵字：

Michael Spence台灣北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺「2片肺全變白」吸全氧苦撐！

揭娜美9年豪奢生活！連千毅2點嗆「離婚沒這麼簡單」

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

娜美再爆料「跟我借百萬周轉」！

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

連千毅直播「娜美親上線火爆開嗆」！當眾逼離婚

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

周杰倫首公開「6.6億豪宅客廳裝潢」！

Ella高雄開唱突播「驗孕棒2條線影片」

連千毅爆婚變！老婆怒轟「心理變態」

女大生煮海底撈「整鍋爆炸」　遭辣油噴滿眼

威廉、卓君澤皇宮婚禮…吳宗憲來了　納豆帶依依見習

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

連千毅直播回應離婚！坦白吵架原因：我就愛吃醋

更多

最夯影音

更多
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回
胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面