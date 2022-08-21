談美國經濟最大風險　諾貝爾獎得主：台灣若出問題將是災難

▲邁克爾·斯賓塞說，美國經濟最大的風險仍舊是地緣衝突擴大，而氣候相關風險也在增加中。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

2001年諾貝爾經濟學獎得主邁克爾·斯賓塞（Michael Spence）17日受訪時，美國經濟面臨的最大風險為地緣政治衝突擴大，「台灣一旦出現問題，將是一場災難」。

彭博報導，邁克爾·斯賓塞在這場專訪中，談及美中歐經濟前景以及中國經濟放緩對世界的影響。他認為，總體而言，通貨膨脹已經見頂，但可能不會在短期內進入穩定可接受的水平範圍，不過隨著金融體系的調整，各類大宗商品的價格飆升可能會趨緩。

面對「美國經濟面臨的最大風險為何」的提問，邁克爾·斯賓塞直言，最大的風險仍舊是地緣政治衝突擴大，「台灣一旦出問題，將是一場災難」，而氣候相關的風險也在不斷增加中。不過他也對美國政府給出正面評價，像是推動基礎設施法案、半導體及科學法案，這些均涉及對長期經濟表現至關重要的投資。

至於中國經濟放緩方面，邁克爾·斯賓塞表示，這看起來應該是真的，不僅會影響全球供應鏈，也影響內需，房地產領域的失衡大到足以對整體經濟產生重大風險。他說，中國政府持續在有潛力產生現代經濟的領域進行大量投資，這是對的決定，中國的中長期前景相當不錯，但短期內也存在相當強勁的逆風。

他進一步說明，中國經濟增長放緩將會直接影響全球經濟增長，影響貿易夥伴與投資，美方正歷經中國企業下市潮，短期內讓人感到緊張抑制投資，長期來看也是個糟糕結果。不過他也預期，若無意外，中國經濟會在未來2至3年會出現反彈復甦。