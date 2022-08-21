縮短與中國戰力差距！　日本擬擁1000枚「長射程反艦飛彈」

▲日本將擁超過1000枚改良型長程飛彈。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本政府考量到「台灣有事」與近期中國在海上動作頻頻，因此決定增加超過1000枚的長射程巡弋飛彈，並部署於西南各島與九州地區，希望藉此縮短與中國的「彈道飛彈差距」。

根據《讀賣新聞》獨家報導，多名政府內部關係人士透露，日本當局正在規畫將目前部署於陸上自衛隊的國產「12式反艦飛彈（地對艦）」的射程從數百公里擴大到可以抵達北韓或中國沿岸的1000公里，並且改良成在艦艇與戰鬥機上也能發射的形式。

此外，地上發射的改良型反艦飛彈將比當初預定的時間還要早2年，預計2024年就能正式部署。該款反艦飛彈預計可應用於地面目標的攻擊。

日本政府打算在年底修改國家安全保障戰略，屆時可能會宣布，將具備「能根據自衛目的攻擊敵方彈道飛彈發射基地」的反擊能力。改良型飛彈將會以「反擊能力」作為重點，初期就會擁有超過1000枚，合作開發飛彈的企業也勢必要增加生產線。為此，防衛省將增加2023年度的防衛預算，以支援相關企業的設備投資。

報導指出，日本當局打算大量持有長射程飛彈是為了縮短日美同盟與中國的飛彈攻擊能力差距。由於日本至今的防衛方針仍以「不具有反擊能力（攻擊對方基地）」為主，因此並未配備能夠攻擊地上目標物的長射程飛彈。美國則是因為1987年與蘇聯簽訂中程飛彈條約，因此一直禁止擁有射程在500至5500公里的路基飛彈，隨著條約在2019年失效，美國也開始重新開發，不過目前仍未持有。

相較於日本與美國，根據五角大廈分析，中國擁有約1900枚的中程彈道飛彈、300枚中程巡弋飛彈，而日本領土就在其射程範圍內。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》