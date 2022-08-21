快訊／本土+22137！各縣市分布曝光「新北市破4千最多」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊言人說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增22,137例本土病例，共有6縣市病例破千，其中以新北市增4852例最多，其次依序為台北市2618例、台中市2556例、桃園市2438例、高雄市1805例與台南市1345例。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土病例較昨天增加1%，較上週日增加1300例，增幅高達6.4%。

指揮中心表示，今日新增之22,137例本土病例，為10,093例男性、12,041例女性，3例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(4,852例)，臺北市(2,618例)，臺中市(2,556例)，桃園市(2,438例)，高雄市(1,805例)，臺南市(1,345例)，彰化縣(828例)，新竹市(658例)，苗栗縣(649例)，新竹縣(643例)，屏東縣(574例)，宜蘭縣(536例)，雲林縣(466例)，基隆市(432例，南投縣(383例)，花蓮縣(361例)，嘉義縣(330例)，臺東縣(204例)，嘉義市(192例)，澎湖縣(135例)，金門縣(124例)，連江縣(8例)。

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指揮中心統計，截至目前國內累計15,714,088例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,663,313例排除)，其中5,043,275例確診，分別為25,069例境外移入，5,018,152例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,634例COVID-19死亡病例，其中9,618例本土，個案居住縣市分布為新北市2,064例、臺北市1,088例、臺中市968例、高雄市889例、臺南市744例、桃園市729例、彰化縣556例、屏東縣402例、雲林縣300例、南投縣288例、苗栗縣224例、嘉義縣220例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市160例、花蓮縣155例、新竹縣150例、臺東縣138例、新竹市92例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。

▲8/21新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。