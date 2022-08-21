南投縣今年補助加碼至2330萬　添購77輛警用汽機車供汰舊換新

▲南投縣警局舉辦111年度警用汽、機車授車及校閱儀式。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員遼闊、地處中央山脈邊緣，道路狀況多屬崎嶇山路，尤其每到颱風季節，山區部落災害事件發生頻仍，警用車輛極易耗損，為因應緊急救難任務及各地區治安維護、汰舊換新，南投縣政府將預算加碼至2330萬元、購置77輛警用汽機車，希望提升基層員警設備水準，並有效提升執法士氣。

南投縣警局於19日舉辦授車及校閱儀式，縣長林明溱到場主持，立法委員許淑華、縣議員賴燕雪、于秀英、張嘉哲、史雪燕、石慶龍、陳翰立、曾振炎及警察之友會理事長簡崇吉等人也到場觀禮。

縣警局指出，依現行規定巡邏（偵防）汽、機車使用年限分別為7年及6年，礙於南投縣財政較為拮据，無法全面依年限汰舊換新；縣長林明溱指示財務主管單位籌措財源，今年度一般性補助款編列預算1330萬元，並額外編列購車預算1000萬元，購置警用汽車21輛（巡邏車13輛、偵防車8輛）、警用機車56輛（巡邏機車45輛、偵防機車11輛），有效紓解警用車輛老舊及不足的窘況。

縣警局長黃永志表示，本批採購的新車使同仁執法更能有效、快速及安全、機動打擊犯罪，提升為民服務效能，也均符合環保署規定噪音及排氣審驗規定，未來將會分配到8個警察分局及少年隊、保安隊及後勤科等單位使用，感謝縣長林明溱的支持、加碼經費。



林明溱表示，自104年起就任至今，已投入各項警政經費及補助超過5.7億元整，並新增編制員額87名（104年1523人至111年1610人），健全警務人員執行維護治安、打擊犯罪、交通執法等勤務需求，提升維護社會治安效能。