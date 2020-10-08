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2020國慶煙火在台南　消防局各大隊ICS救災指揮車完成整備校閱展示

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▲為確保國慶煙火活動安全無虞，台南市消防局各大隊ICS救災指揮車完成整備，由黃偉哲市長校閱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為確保國慶煙火活動安全無虞，台南市消防局各大隊ICS救災指揮車完成整備，由黃偉哲市長校閱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年國慶煙火首次在台南舉辦，市長黃偉哲除了規劃多個安全場域進行藝文表演活動，包括主舞台的安平戀愛廣場，副舞台的觀夕平台、1661台船園區、四鯤鯓（龍崗天橋停車場）等4個場地，每個場地都設置有消防局ICS救災指揮站（車），對於現場緊急狀況進行緊急應變處置及指揮，讓遊客開心出門平安回家。

台南市消防局ICS專用指揮車與其他縣市以下4大獨特性：「普及化」、「客製化」、「特殊化」及「資訊化」。普及化：台南市已全面配置；其他縣市並非各大隊皆有ICS專用指揮車；唯獨台南市7個大隊皆有專用ICS指揮車。客製化：部分縣市雖有指揮車，但僅為簡易式隔板及放置簡單式指揮器材裝備；唯獨台南市落實推動CCIO指揮體系之餘，推出16大項CCIO指揮專用器材裝備並客製化設置專屬隔間及櫃子，不同於其他縣市。

▲為確保國慶煙火活動安全無虞，台南市消防局各大隊ICS救災指揮車完成整備，由黃偉哲市長校閱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

特殊化：台南市各大隊ICS專用指揮車全部裝有側邊指揮帳及宮廷帳，在風吹日曬雨淋情況下，仍可執行指揮任務，有別於其他縣市。資訊化：台南市各大隊ICS專用指揮車配置有救災平板、電腦及印表機，可隨時彙整現場相關災情資訊，透過無線網卡將最新情資回傳至救災救護指揮中心，在資訊科技運用上優於其他縣市。

▲為確保國慶煙火活動安全無虞，台南市消防局各大隊ICS救災指揮車完成整備，由黃偉哲市長校閱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市在遠見雜誌被列為公共安全與消防排名六都第一，台南市消防局共計有7個大隊，半年來經過各大隊精心策規劃改造，於國慶煙火前皆已完成大隊專用ICS救災指揮車之整備，除了透過南科補助款、民間捐贈，甚至是義消贊助改造等經費來源，從中展現了消防局不斷進步及提供市民更好的服務品質。ICS救災指揮站（車）不僅在火場中適用，其他如重大車禍、救溺、地震災害等需要人命搶救的地方，皆可即時進駐災害現場進行搶救部屬指揮、人員裝備管制、編組幕僚群、災情回報及請求支援等任務，可說是救災體系中最重要的大腦。

▲為確保國慶煙火活動安全無虞，台南市消防局各大隊ICS救災指揮車完成整備，由黃偉哲市長校閱。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為確保國慶煙火活動安全無虞，台南市消防局各大隊ICS救災指揮車完成整備，由黃偉哲市長校閱。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為確保國慶煙火活動安全無虞，台南市消防局各大隊ICS救災指揮車完成整備，由黃偉哲市長校閱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，最新型ICS指揮車內配備有救災平板、指揮帳、車裝無線電、6組以上無線電充電座、白板、摺疊桌椅、移動式擴音組、電腦設備、ICS背心、旗巾(幟)等裝備器材以及客製化的收納空間。除了強化硬體設備，本局對於各級指揮官素質強化及戰技戰術訓練精進，我們一直努力鞭策自我更上一層樓，以保障市民財產安全，也確保警義消人員救災的安全。」

・被譽為「穩定膚況神器」
 

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