港警逮捕5蛇頭「最年輕才17歲」　22豬仔仍受困柬埔寨、緬甸

▲港警「有組織罪案及三合會調查科」高級警司何振東。（圖／翻攝香港警察）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港近日也傳出多起「豬仔」受困柬埔寨、緬甸的案件，香港警方21日召開記者會，宣布逮捕5名蛇頭，其中年齡最小的僅17歲。同時，港警也提到，目前共接獲36件求助個案，估計仍有22人被拘禁在柬埔寨、緬甸。

港警「有組織罪案及三合會調查科」（O記）高級警司何振東表示，警方再深入調查之後鎖定多名嫌犯，於19日至21日間以「串謀詐騙」罪拘捕了3男2女，年齡最小的17歲，最大的51歲，其中一名23歲男子及30歲男子為主要幹部。

何振東說，這5名嫌犯應該屬於同一個集團，兩名幹部主要負責聯絡和控制手下招攬受害者，還有一名28女子負責在網路上張貼求職詐騙貼文，「未來不排除還會有更多人被捕。」

何振東提到，目前接獲的求助個案共有36件，包含32男4女，年齡最小的19歲，最大的57歲，其中14人安全並自由，11人已回到香港，3人自願留在當地。

何振東還說，有22人疑被拘禁在柬埔寨、緬甸，13人已聯絡上，目前暫時安全，9人還未能聯絡上。

何振東也特別指出，36起案件中，只有一起是網路戀愛詐騙，其他全都是求職詐騙。