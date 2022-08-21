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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐國勇：不管為什麼去柬埔寨　同胞受到苦難都要救回來

▲▼內政部長徐國勇到台南慰問基層員警，台南市警察局長方仰寧陪同。（圖／記者林悅翻攝）

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳，但網路卻出現質疑被害者，或影射拍片吹哨的網紅「好棒Bump」身份的文章。對此，內政部長徐國勇21日上午受訪說，不管這些被害人們去那邊的原因是什麼，也許有人跟詐騙集團一起去的，可是同胞們在當地受到苦難，「我們都要把他們救回來」。

徐國勇今天上午陪同民進黨台北市長參選人陳時中赴士林慈諴宮媽祖廟參香祈福，並在會後接受媒體聯訪說，他要向全國同胞們拜託，這些被害人是我們的同胞，不管他去那邊的原因是什麼，也許有人是基於比較不好的原因去，例如他們可能是跟詐騙集團一起去的，可是不管怎樣，同胞們在當地受到苦難，「我們都要把他們救回來」，有的人是被騙去的，甚至有舞蹈團、演唱團獲邀去表演，結果去了就被控制自由。

徐國勇說，他早在1個月前就在內政部部務會報上，討論相關法律規定，應該很快會看到更好的結果，不過有些營救過程和程序，不方便向外界透露細節；昨天接到很多來自越南、柬埔寨、泰國來的當地訊息，這些訊息會有很好的成果，「不希望看到有人用這些莫須有，或者不當聯結的事情要來轉移目標」。

徐國勇並透露，警方現在掌握在柬埔寨的人數約370位左右，現在柬國警方已經開始掃蕩，抓到最多的是中國人，因為這是中國一帶一路政策衍生出來的國際犯罪，被害人也以中國人最多，另外還有新加坡人、馬來西亞人、越南人、泰國人、台灣人等。

徐國勇隔空向不法份子喊話說，「你趕快出來自首！我們一定會找出你！」如果供出相關不法份子因而破案的話，檢察總長已說會依據《刑法》第57條，以犯罪後的態度要求予以減刑，這些違法行為的刑度都非常高，有的都15年，或者3年以上、10年以下有期徒刑，最少都1年以上、7年以下，「你趕快出來自首，然後呢你也除罪，不應該把我們自己的同胞騙到這些地方去，而接受到奴隸的地位，這是不應該的」。

▲▼ 陳時中士林市場導覽及慈諴宮媽祖廟參香。（圖／記者黃國霖攝）

▲徐國勇今天陪同陳時中到士林慈諴宮媽祖廟參香。（圖／記者黃國霖攝）

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關鍵字：

柬埔寨內政部徐國勇

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