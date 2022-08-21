陸駐柬埔寨大使館致信台灣人：遇困難直接聯繫我們

▲衛星圖片顯示位於緬甸妙瓦底的KK園區儼然成為一個獨立的聚落，外人難以援駐。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

記者任以芳／綜合報導

台灣人前往柬埔寨打工詐騙案，近期大陸外交部、國台辦相繼表態願協助救援當地台灣人。大陸駐柬埔寨大使館昨20日深夜發布最新消息，標題為「中國駐柬埔寨大使館發佈致在柬台灣同胞的一封信」。該文指出大陸是台灣人的「堅強後盾」，遇到任何困難，直接聯繫中國駐柬使館。

該文稱，近來，媒體報導有在柬台灣同胞人身自由受到限制，被逼從事網路賭博、電信詐騙及其他違法活動，希望得到及時救助，儘早脫身。

該文指出，「台灣同胞就是中國公民，維護台胞的合法權益是中國駐外使領館的職責所在。在柬埔寨，無論是在接種新冠疫苗的『春苗行動』中，還是解救遇困同胞，我們對台灣省籍中國公民從來都是一視同仁予以重視。」

文章強調，「祖國永遠是你們的堅強後盾，無論大家在柬遇到何種困難，均可直接聯繫我們，中國駐柬使館將一如既往，依法依規，向包括台胞在內的所有在柬中國公民提供及時高效的領事保護服務。」

最後，文末附上大陸外交部全球領事保護、服務應急呼叫中心、大陸駐柬埔寨使館領事保護與協助等專線電話。

大陸國台辦發言人馬曉光日前指出，「在海外的台胞遇到什麼困難，都可以及時聯繫中國駐外使領館尋求幫助。」

針對港台人士打工受騙事件，大陸外交部發言人汪文斌昨18日也表示，「中國政府高度重視領事保護工作，全力維護包括香港同胞和台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益。」中國駐有關國家使領館正與駐在國政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員。

▼ 陸駐柬埔寨使館致信給台灣人 。（圖／翻攝 中國駐柬埔寨使館官網）