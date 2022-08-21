柬埔寨約370台灣人失聯　徐國勇曝掃黑行動：犯罪分子趕快自首

▲徐國勇今天上午陪同陳時中赴士林參香祈福。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳，內政部長徐國勇21日上午受訪說，不管這些人為什麼去那邊，都是我們的同胞，都要把他們救回來，目前約仍有370人在柬國，這幾天將針對不良幫派大力掃黑，並隔空向不法份子喊話說，「你趕快出來自首！我們一定會找出你！」

徐國勇今天上午陪同民進黨台北市長參選人陳時中赴士林慈諴宮媽祖廟參香祈福，會後接受媒體聯訪說，針對近期柬埔寨的事情，政府跨部會一起合作，已經有很好的工作成果，大家可以看到，柬埔寨的內政部長也已經開始行動了，柬國警方在9日晚間全面行動，我國警政署、駐越和駐泰移民官也都在柬埔寨幫忙同胞，另外，在河內、胡志明市聯絡官亦全力幫忙，僑委會則全員動員台商，提供各種資源，救助現在困在當地的同胞。

徐國勇表示，他要向全國同胞們拜託，這些被害人是我們的同胞，不管他去那邊的原因是什麼，也許有人是基於比較不好的原因去，例如他們可能是跟詐騙集團一起去的，可是不管怎樣，同胞們在當地受到苦難，「我們都要把他們救回來」，有的人是被騙去的，甚至有舞蹈團、演唱團獲邀去表演，結果去了就被控制自由。

徐國勇說，他早在1個月前就在內政部部務會報上，討論相關法律規定，包括《刑法》第5條，不管其犯罪行為和犯罪結果都在海外，政府都有管轄權等規定，以及該法第296、297條，以詐術使人出中華民國領域外的相關法條，都已在會中向警政署、移民署同仁探討，「大家應該很快會看到更好的結果出來，不過有些營救過程和程序，不方便向大家說很多的細節」。

徐國勇透露，昨天接到很多來自越南、柬埔寨、泰國來的當地訊息，這些訊息會有很好的成果，「不希望看到有人用這些莫須有，或者不當聯結的事情要來轉移目標」，警察機關、調查局、移民署對於這些非法行為絕對偵辦到底、絕不手軟。

另對於中華民國國籍的加害人，徐國勇說，希望柬國政府在逮補這些加害人及犯罪者後，把他們送回來台灣，才能夠真正溯源、刨根，將不法份子繩之以法；他強調，這幾天一定會針對這些不良幫派進行強力大掃黑，檢察機關和警政機關將會全力合作，一定會處理。

對於目前掌握在柬埔寨的人數，徐國勇說，現在人數大概370位上下，警察同仁非常辛苦，是一一到這些人的家裡訪問，詢問有沒有問題、有沒有聯絡，用這個方式把這些失去聯絡、可能是被害人的統計出來。他補充，現在柬國警方已經開始掃蕩，抓到最多的是中國人，因為這是中國一帶一路政策衍生出來的國際犯罪，被害人也以中國人最多，另外還有新加坡人、馬來西亞人、越南人、泰國人、台灣人等。

徐國勇隔空向不法份子喊話說，「你趕快出來自首！我們一定會找出你！」如果供出相關不法份子因而破案的話，檢察總長已說會依據《刑法》第57條，以犯罪後的態度要求予以減刑，這些違法行為的刑度都非常高，有的都15年，或者3年以上、10年以下有期徒刑，最少都1年以上、7年以下，「你趕快出來自首，然後呢你也除罪，不應該把我們自己的同胞騙到這些地方去，而接受到奴隸的地位，這是不應該的」。