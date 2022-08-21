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KK園區無間道！豬仔「諸葛亮」搞雙面手法　替詐騙人蛇探警方戰術

▲▼過去曾多次拯救「豬仔」的黃家業，發現獲救者中藏有線人，許多「豬仔」更已經「黑化」不願返回大馬，一度心寒宣布不再救人。（圖／翻攝自Facebook）

▲過去曾多次拯救「豬仔」的黃家業，發現許多「豬仔」已經「黑化」不願返回大馬，一度心寒宣布不再救人。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合報導

柬埔寨等地詐騙集團人口販運風波不斷，各國設法救人。來自馬來西亞的黃家業先前協助救出40多名大馬「豬仔」，卻發現有線人假裝獲救回國，實則被派來查探警方救人的方法，其中一名來自緬甸KK園區、化名「諸葛亮」的豬仔根本是雙面人，除了當人蛇之外，還陷害豬仔換取檢舉獎金，宛如上演「無間道」情節。

據《星洲日報》報導，馬來西亞檳州前進黨主席黃家業過去不斷奔走，救回至少46名大馬「豬仔」，然而，他上月卻宣布「金盆洗手」不再救人，因為救援工作不僅相當困難、吃力不討好，有些「豬仔」已經被詐騙集團「黑化」、「洗腦」，很多人不願意回來，還有人假裝獲救回國，實際目的竟是為了打探政府的救援方式，再回報給人蛇想出對策，出現宛如「無間道」情節真實上演。

▲▼過去曾多次拯救「豬仔」的黃家業，發現獲救者中藏有線人，許多「豬仔」更已經「黑化」不願返回大馬，一度心寒宣布不再救人。（圖／翻攝自Facebook）

▲黃家業救回來的「豬仔」中藏有線人，一名化名「諸葛亮」的豬仔根本就是人蛇，還以檢舉、出賣無辜受害者獲利。（圖／翻攝自Facebook）

然而，黃家業宣布退出救援後，每天仍收到來自受害者親友大量的求救訊息，於心不忍的他又救回了3名年輕男女。29歲的「豬仔」周宇嫣獲救後證實，黃家業之前從緬甸KK園區救出的一名自稱受害「豬仔」的男子，根本就是人蛇，他化名「諸葛亮」不僅出賣園區內試圖逃跑、求援的人，還向泰國警方檢舉周宇嫣是中介人，陷害她和同行的2人遭泰警扣留1個月。

但根據黃家業的調查，「諸葛亮」才是誘騙大馬人淪為詐騙「豬仔」的重要中介，他上周在記者會上公布了「諸葛亮」等4名中介人的照片，在鏡頭前大嘆「救錯人了」。周宇嫣也表示，4人中有一對年輕情侶，男的是組長，貌美的女友是行政人員，他們賺了不少，而「諸葛亮」則是靠著檢舉大馬豬仔領取「獎金」。

►不再拯救「豬仔」！他曝心寒內幕：回來的是詐騙集團的線人

►華人市場騙不下去！人蛇改拼國際化　瞄準「英文豬仔」這幾國慘了

►不止柬埔寨！去這2國打工也是騙　地方惡勢力強大「政府也難救人」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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