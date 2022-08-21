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16歲豬仔溺斃！成功逃出柬埔寨賭場　跳河保命反被沖走

▲越南公布40名逃出柬埔寨賭場男女的安置畫面。（圖／翻攝自An Giang Border Guard）

▲成功逃出柬埔寨賭場的40名男女獲得越南政府安置。（圖／翻攝自An Giang Border Guard）

記者王佩翊／編譯

柬埔寨人蛇集團詐騙猖狂，除了台灣外，多個國家也出現大量受害案例。日前爆出有42名遭柬埔寨賭場惡意囚禁的越南「豬仔」趁機逃出，引起暴動，當時所有人都狂奔衝進柬越邊境的河流，企圖越河返國。最終雖有40人成功回到越南，但是卻傳出有一名年僅16歲的少年在河中溺斃，目前遺體已經完成屍檢，並交還給在越南的家屬。

根據《高棉時報》報導，該間柬埔寨賭場非法囚禁、虐待員工，並以非人道的方式管理，在此工作的42名越南籍人士經過2天策劃後，18日一舉破門逃出，場面十分混亂。當時共有42名越南「豬仔」逃出，為了躲避後方持長棍攻擊的賭場人員，所有豬仔立即跳河，並企圖游到對岸的越南邊境。

相關影片曝光後瞬間引發國際關注，當地警方也深入調查，並查緝與此案有關的潛在人口販賣事件。此外，柬埔寨警方也發表聲明稱，將會持續搜索所有被關在當地賭場的非法勞工，並讓他們返國。事實上，成功從賭場脫逃的豬仔指出，有超過2000名越南人被騙到柬埔寨當地的多個賭場工作，他們並非唯一的受害者。

在脫逃的42名越南豬仔中，有40人成功越河抵達越南，當地政府已經對其進行核酸檢測與毒品檢測，結果均呈陰性，一旦調查完成，會立刻將他們送回家人身邊。然而另外2人就沒有這麼幸運了，其中1人在脫逃當時隨即被賭場警衛抓獲，而另一名16歲的少年則是在越河過程中被水流沖走，最終溺斃。

越南警方表示，當局已經完成屍檢，並將遺體轉交給死者家屬。越南外交部19日正式對柬埔寨政府發出請求，要求協助調查此案，並找出更多的受困「豬仔」。

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