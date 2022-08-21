王浩宇挺中介法開嗆有人落井下石　「久了民進黨一定會崩盤」

▲《數位中介服務法》引發限制言論自由的質疑。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者皮心瑀／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，儘管行政院長蘇貞昌定調急踩剎車，限制言論自由的質疑聲仍難平，不少民進黨立委包括高嘉瑜等人都出聲反對，不過，同黨的前桃園市議員王浩宇表態力挺，並稱這是「明顯的操作，黨內還有人對自己落井下石。」

根據NCC《數位中介服務法》草案，規劃納管5大類網路平台，包括臉書、YouTube等有效使用者230萬以上者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。所謂單一義務包含每年進行系統性風險評估、辦理獨立稽核作業等，引來外界不滿。

王浩宇則說明，所謂的中介法，主要是管詐欺、妨礙性自主內容，比如臉書購物詐騙、換臉照片，比較爭議的網路謠言部分，會經過法院認定，強調現在是都還在討論的階段。

王浩宇也忍不住抱怨，很多人說，他一直在吵架，但2018到現在，民進黨最不會做的就是把事情說清楚，2022有可能重演悲劇。像是高雄又老又窮、多少坑洞、舉債問題，哪一個有好好說明的？當時除了前高雄市長陳菊嫡系之外，大家能躲多遠就躲多遠，等到延燒到全國之後才發現，每個人都可能受到影響，「我打韓國瑜，還被罵得罪中間選民。」

王浩宇說，除了高雄的事情，接著又有藻礁、萊豬公投，現在是論文、柬埔寨詐騙，如今又出現什麼中介法，每一個都是明顯的操作，他熱心說明，還被自己人質疑。

王浩宇指出，不是每一次結局都會那麼完美的，如果每次都用這種態度面對問題、假裝沒看到、只顧自己就好，或許短時間個別候選人可以連任，久而久之民進黨一定會崩盤，而且不是因為做不好，而是因為謠言。

《數位中介服務法》草案公開後引起不少反彈，NCC主委陳耀祥19日決定將暫緩辦理25日預定舉行的草案公聽會，待各界意見討論釐清後，再行辦理。