犯眾怒！14字惹毛一票高雄「議員參選人」　開轟柯文哲：天龍視角

記者吳奕靖／高雄報導

台北市長柯文哲南下高雄展開密集的行程，一句「高雄原地踏步才會導致人口外移」引爆高雄政壇，台灣基進市議員參選人李雨蓁、楊佩樺為了表達不滿，到旗津柯文哲的場子舉牌「台北人口外移最嚴重，還敢對高雄說三道四」，除了到場抗議，不少綠營的參選人、議員都發文表達立場，但對此民眾黨尚未回應。

▲台北市長也是民眾黨主席柯文哲南下高雄，一句話惹毛泛綠參選人到場抗議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁表示，柯文哲今天早上在民眾黨造勢活動上，先是嘲諷高雄鐵路地下化和輕軌只能二選一，接著又拿人口外移做文章，說高雄都在原地踏步，這就是天龍視角下對高雄的歧視！

李雨蓁指出，根據內政部的統計資料，台北市在去年人口減少7.8萬人，光是移出人口就高達7.6萬人，柯文哲執政的八年來，有22萬人逃離台北，人口減少導致減少2席議員。本日最好笑的笑話，就是柯文哲要高雄市民「相信民眾黨」，連執政8年的台北都束手無策，今天還想來高雄騙！當年助長韓流崛起，高雄人絕對不會柯文哲與韓國瑜一樣的詐騙集團嘴臉！

▲台灣基進市議員參選人李雨蓁、楊佩樺到旗津對柯文哲抗議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外同為台灣基進的陳子瑜在臉書發文表示，「就以城市人口數來看好了，柯文哲從2014當台北市長以來，離開台北市的人是一路攀升、六都之冠，恐怕可以跟大巨蛋、內科一起，並稱為柯文哲的政績三寶。此外，根據最新公布的教育施政滿意度，台北市蟬聯墊底，高雄則是進步最多，完全把柯文哲臉打腫啊」！

民進黨高雄市議員鳳山區參選人蘇致榮也發文力挺陳其邁市長，他點出陳其邁擔任市長的任期是一般任期的一半，他還做到包括引進台積電設廠、SKM Park開幕等，可以說是全方面都在讓高雄向前，「反觀阿北執政的台北市，將近8年的時間，卻只有在原地踏步」。

蘇致榮不禁搖頭地說，奉勸柯文哲不要跟柯志恩一樣，「雙柯只會用台北觀點唱衰高雄」，這樣只會讓高雄人更反感，如果想參選議員的人，也是好好腳踏實地跑行程，不要只想靠「阿北生鏽的光環，就想當選」。

▲台北市長也是民眾黨主席柯文哲南下高雄，一句話惹毛泛綠參選人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）