　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Bump槓外交部　他提4疑點：連深藍名嘴都不敢背書

記者陳俊宏／綜合報導

YouTuber「好棒Bump」因國際詐騙案，近日外交部言詞交鋒。對此，民進黨立委王定宇深夜提出4點疑點，「這位網紅的說法，連深藍名嘴都不敢背書。」

王定宇在臉書發文，提出4點：

1、被救的跟詐欺前科犯同名同姓。

2、這個網紅不指控中國黑幫、台灣黑幫、附庸中國的柬埔寨貪污腐敗，卻只攻擊台灣政府！

3、政府在海外發出護照，難道可以不需要查證而輕易發出嗎？

4、再請各位看看外交部的說明，這位網紅的說法，連深藍名嘴都不敢背書，也許你可以判斷這是怎麼回事？

▼Bump協助杜拜詐騙被害人林男（下圖左）返台。林男指控向駐杜拜辦事處尋求協助，卻遇到重重困難。（圖／翻攝YouTube／Bump）

▲▼林男出面證實外館零作為。（圖／翻攝自YouTube／Bump）

「好棒Bump」從去年底開始更新「詐騙解碼」系列影片，與多方合作營救「豬仔」，但在協助陷入杜拜詐騙陷阱的林姓男子返台時，槓上外交部。林男指控向駐杜拜辦事處尋求協助，卻遇到重重困難，拖延好幾天。外交部對此回應，「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，氣得Bump繼續槓上外交部。

對此，外交部長吳釗燮20日首度回應媒體，提出3點說明，第一，整起事件是因詐騙集團讓國人受害，譴責對象是詐騙集團，其違法行為讓國人受害，需要加以譴責。

▼吳釗燮強調，外交部同仁已經盡力，不該為難第一線同仁。（圖／記者宋良義攝）

▲▼外交部長吳釗燮首拋3點回應網紅指控。（圖／記者宋良義攝）

吳釗燮指出，第二，國人在海外受難，必須遵守當地的法令，過去這段時間，從去年1月至今，共有161位國人向杜拜的駐處提出急難救助申請，其中有62位提出申請護照需求者，都依規定順利處理，如果駐處接到相關請求，沒有釐清、遵守當地法律，一接到就發新護照，可能會為國家帶來危險；第三，該個案是從12月26日接到申請，該名國人1月就順利回國，時間上已相當順利。

吳釗燮強調，每個案子都有不同情況，不一定願意百分百說明到底面臨了什麼狀況，以這個案子來說，外交部同仁已經盡力了，應該譴責的對象是詐騙集團，不該為難第一線為外交打拚的同仁，作為外交部長，他必須捍衛基層同仁的努力和成功。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►家裡就是缺了它！超質感「和室小桌」才419元　可收起超方便

ET快訊
張育成敲安單場2打點　帶領光芒4比2勝皇家
男大生環島被丟包民雄鬼屋　家長找人見詭異一幕！同學嚇傻
家長公審墾丁衝浪店「拒給小孩救生衣」　網卻驚嘆：老闆很聰明
恐有新颱！影響台灣機率大幅提高　變天時間曝
連千毅直播回應離婚「真的很愛她」　坦白吵架原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

Bump槓外交部　他提4疑點：連深藍名嘴都不敢背書

林口交流道匝道頻流標　林佳龍：交通部答應預算增加10億招標

鄭寶清脫黨參選就必輸？　鄭運鵬：可相信我人格，我相信他的智慧

外交部卡Bump「杜拜救援案」領臨時護照？　黃暐瀚翻法條反駁

轟國民黨在桃園「靠勢」　鄭運鵬酸張善政：哪有佛系？我才佛系！

趙少康喊疫苗採購資料2年後解密　選總統要「橫掃牛鬼蛇神」

高虹安刪文「續發安老津貼」承諾不見　劉康彥：欺騙新竹長輩選票

「台灣人面對大陸威脅很冷靜」　蔡英文：後憲以後要扮演重要角色

快訊／17架共機、5艘共艦擾台　7架踰越海峽中線

​新芳春茶行辦瓷繪特展　柯文哲盼發揚瓷繪藝術

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

Bump槓外交部　他提4疑點：連深藍名嘴都不敢背書

林口交流道匝道頻流標　林佳龍：交通部答應預算增加10億招標

鄭寶清脫黨參選就必輸？　鄭運鵬：可相信我人格，我相信他的智慧

外交部卡Bump「杜拜救援案」領臨時護照？　黃暐瀚翻法條反駁

轟國民黨在桃園「靠勢」　鄭運鵬酸張善政：哪有佛系？我才佛系！

趙少康喊疫苗採購資料2年後解密　選總統要「橫掃牛鬼蛇神」

高虹安刪文「續發安老津貼」承諾不見　劉康彥：欺騙新竹長輩選票

「台灣人面對大陸威脅很冷靜」　蔡英文：後憲以後要扮演重要角色

快訊／17架共機、5艘共艦擾台　7架踰越海峽中線

​新芳春茶行辦瓷繪特展　柯文哲盼發揚瓷繪藝術

竹聯幫內鬨！竹虎開堂主交棒25年　「突罕見逼宮」臉書文曝

張育成敲安單場2打點　帶領光芒4比2勝皇家

連Lisa都抗拒不了的Oversized西外！為初秋做準備　4款穿出率性時尚感

大谷翔平雙安帶長打　自打球疼痛蹲下影響二刀流？

2寶媽「放生小孩」過馬路　3歲女童遭撞捲進車底畫面曝

阿喜劇組遭導演飆罵委屈大哭！「不管誰錯先罵她」　親吐拍戲心酸

Bump槓外交部　他提4疑點：連深藍名嘴都不敢背書

樂天今年在天母沒輸過　曾仁和交手林子昱拚連勝

元太連2年奪亞洲最佳雇主獎　首獲最佳員工關懷獎殊榮

土耳其連2起重大車禍32死！　第二輛巴士失控撞死救難人員及傷患

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

政治熱門新聞

「現在不嗆妳，以後沒機會嗆了！」　蔡英文臉書被灌爆

外交部卡Bump杜拜救援案領護照？　黃暐瀚：先報警

《數位中介法》炸出全民怒火！　館長嗆爆

鄭寶清脫黨參選就必輸？　鄭運鵬：我相信他的智慧

林佳龍：林口交流道擬增10億預算

Bump槓外交部　他提4疑點：連深藍名嘴都不敢背書

趙少康喊疫苗採購資料2年後解密　選總統要「橫掃牛鬼蛇神」

轟國民黨在桃園「靠勢」　鄭運鵬酸張善政：哪有佛系？

預售屋「加價才交屋」？　內政部：片面違約最高可罰150萬

高虹安刪文「續發安老津貼」承諾不見　劉康彥：欺騙新竹長輩選票

「台灣人面對大陸威脅很冷靜」　蔡英文：後憲以後要扮演重要角色

國軍部隊告別大通舖！國防部拚2024前改造90案

中介法是否要喊卡　總統說話了

快訊／駁斥Bump指控沒做事　吳釗燮3點回應：別為難基層

更多熱門

相關新聞

22歲台女遭人蛇索250萬　機場廁所躲6小時

22歲台女遭人蛇索250萬　機場廁所躲6小時

一名台灣女子被騙到緬甸KK園區從事詐騙工作，原先和人蛇集團談好贖金後要從曼谷返台，但因為人蛇集團態度反覆讓女子心生恐懼，只好躲在機場廁所6個小時，後來在駐泰代表處協助下安全返台。

2天點閱270萬！「Bump沒上YT發燒」標準曝

2天點閱270萬！「Bump沒上YT發燒」標準曝

豬仔揭柬埔寨地獄　詐騙業績未達標就電刑

豬仔揭柬埔寨地獄　詐騙業績未達標就電刑

澤倫斯基推特挺台卻不識其人？　外交部：P圖假造的！

澤倫斯基推特挺台卻不識其人？　外交部：P圖假造的！

賣柬埔寨「恐嚇分屍」！媽急匯贖金　18歲男明返台

賣柬埔寨「恐嚇分屍」！媽急匯贖金　18歲男明返台

關鍵字：

好棒Bump外交部詐騙王定宇

讀者迴響

熱門新聞

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

連千毅直播回應離婚！坦白吵架原因：我就愛吃醋

連千毅爆婚變！老婆怒轟「心理變態」

Ella高雄開唱突播「驗孕棒2條線影片」

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

22歲台女遭人蛇索250萬　機場廁所躲6小時

睡覺吹電風扇猝死？真相曝光　1種人最好別吹

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

專家揭「最強解酒法」只有4個字！

他回老家約砲竟「啪到堂弟女友」　結局超慘

恐有新颱！影響台灣機率大幅提高　變天時間曝

「現在不嗆妳，以後沒機會嗆了！」　蔡英文臉書被灌爆

她脖子黑慘！血糖飆破400　醫一聽菜單：快暈倒了

更多

最夯影音

更多
余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面