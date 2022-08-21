Bump槓外交部　他提4疑點：連深藍名嘴都不敢背書

記者陳俊宏／綜合報導

YouTuber「好棒Bump」因國際詐騙案，近日外交部言詞交鋒。對此，民進黨立委王定宇深夜提出4點疑點，「這位網紅的說法，連深藍名嘴都不敢背書。」

王定宇在臉書發文，提出4點：

1、被救的跟詐欺前科犯同名同姓。



2、這個網紅不指控中國黑幫、台灣黑幫、附庸中國的柬埔寨貪污腐敗，卻只攻擊台灣政府！



3、政府在海外發出護照，難道可以不需要查證而輕易發出嗎？



4、再請各位看看外交部的說明，這位網紅的說法，連深藍名嘴都不敢背書，也許你可以判斷這是怎麼回事？

▼Bump協助杜拜詐騙被害人林男（下圖左）返台。林男指控向駐杜拜辦事處尋求協助，卻遇到重重困難。（圖／翻攝YouTube／Bump）

「好棒Bump」從去年底開始更新「詐騙解碼」系列影片，與多方合作營救「豬仔」，但在協助陷入杜拜詐騙陷阱的林姓男子返台時，槓上外交部。林男指控向駐杜拜辦事處尋求協助，卻遇到重重困難，拖延好幾天。外交部對此回應，「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，氣得Bump繼續槓上外交部。

對此，外交部長吳釗燮20日首度回應媒體，提出3點說明，第一，整起事件是因詐騙集團讓國人受害，譴責對象是詐騙集團，其違法行為讓國人受害，需要加以譴責。

▼吳釗燮強調，外交部同仁已經盡力，不該為難第一線同仁。（圖／記者宋良義攝）



吳釗燮指出，第二，國人在海外受難，必須遵守當地的法令，過去這段時間，從去年1月至今，共有161位國人向杜拜的駐處提出急難救助申請，其中有62位提出申請護照需求者，都依規定順利處理，如果駐處接到相關請求，沒有釐清、遵守當地法律，一接到就發新護照，可能會為國家帶來危險；第三，該個案是從12月26日接到申請，該名國人1月就順利回國，時間上已相當順利。

吳釗燮強調，每個案子都有不同情況，不一定願意百分百說明到底面臨了什麼狀況，以這個案子來說，外交部同仁已經盡力了，應該譴責的對象是詐騙集團，不該為難第一線為外交打拚的同仁，作為外交部長，他必須捍衛基層同仁的努力和成功。