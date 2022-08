▲網傳烏克蘭總統澤倫斯基在外交部推特留言支持台灣。(圖/翻攝自推特)

記者呂晏慈/台北報導

針對有外國媒體報導,烏克蘭總統澤倫斯基在外交部推特留言支持台灣,外交部卻不識其人。對此,外交部20日說明,這是P圖的假訊息,圖片中的對話從未發生,呼籲停止散播假訊息。

外交部表示,外交部推特今年8月4日發布譴責中國軍演推文後,6日在留言區出現偽造的對話串截圖,內容為與烏克蘭總統澤倫斯基同名的帳號Володимир Зеленьский留言支持台灣(Taiwan, we’re with you!)以及本部回應反問其為何人(Who are you? )。

外交部指出,該偽造對話截圖立即遭網友質疑為P圖,並以相同技巧改製該P圖證明其非為真,外交部也已留言説明其為假訊息。

外交部表示,近日若干外國媒體在未了解上述P圖為假訊息的情況下,報導我國外交部不認識澤倫斯基總統。外交部澄清說明,上述雙方對話事實上從未發生,該對話串純是由P圖假造並截圖流傳,外交部呼籲停止假訊息散播,以避免產生不必要的猜測及誤會。