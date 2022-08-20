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22歲台女遭人蛇開價250萬　「機場廁所躲6小時」向爸爸求救

▲機場,曼谷機場,蘇萬那普國際機場,BKK,泰國機場,Checkin櫃台,泰航,行李托運,行李輸送帶。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲人蛇集團將一名台灣女子帶到曼谷蘇凡納布機場，突然獅子大開口，向家屬加碼100萬元贖金。（示意圖／記者彭懷玉攝）

文／中央社

一名台灣女子被騙到緬甸KK園區從事詐騙工作，原先和人蛇集團談好贖金後要從曼谷返台，但因為人蛇集團態度反覆讓女子心生恐懼，只好躲在機場廁所6個小時，後來在駐泰代表處協助下安全返台。

這名22歲的台灣女子稱被朋友邀請來泰國旅遊，沒想到卻被載到緬甸的KK園區（Shwe Kokko）要求她從事詐騙工作。

女子做了10幾天後不願意再做詐騙，人蛇集團和家屬談好150萬新台幣贖金，回台一手交人一手交錢，女子因此被送到曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport），沒想到人蛇集團突然把贖金提高到250萬，人蛇集團態度反覆讓女子心生恐懼，因此不願意上飛機回台灣。

女子立刻躲到蘇凡納布機場出境大廳廁所，一躲就躲了6個小時，她瑟縮在廁所裡打電話向父親求助，父親趕緊聯繫駐泰代表處求救，駐泰代表處由移民署官員協調泰國機場觀光警察，先到廁所把女孩子帶到觀光警察辦公室內。

負責處理的官員向中央社記者回憶他趕到機場觀光警察辦公室見到女孩子的時候，女孩子看起來驚恐不已，看到代表處的人來了才略顯安心，他立刻安排女孩子在17日的班機回台。

另外一個案子則是一個30歲的台灣男子到了泰國原先要去金三角區域做詐騙工作，但男子不願意，後來被人蛇集團留在泰北清萊從事色情行業，2個月後男子被轉賣到柬埔寨，男子18日抵達曼谷蘇凡納布機場的時候逃走，也聯繫上駐泰代表處，代表處由移民署官員同樣聯繫泰國機場觀光警察幫忙，移民署官員隨即安排男子當天返台。

根據駐泰代表處提供的數據，駐泰處從4月至今已經受理了相關案件近90人，光8月就受理了近60人，這裡面包括了由柬埔寨或是緬甸逃出來的台灣人、被人蛇集團轉賣經過曼谷時被駐泰處官員攔下來的台灣人以及入境泰國但是目前行蹤不明的台灣人。

駐泰代表處近2週成功營救了近20名台灣人返回台灣。

駐泰代表處官員指出，行蹤不明的台灣人都是查了有入境泰國的紀錄，但沒有出境紀錄，因此研判可能是透過陸路進入緬甸從事詐騙工作。

▼衛星照片顯示，緬甸妙瓦底的KK園區形同獨立聚落，外人難以救援。（圖／翻攝Google Maps）

▲衛星圖片顯示位於緬甸妙瓦底的KK園區儼然成為一個獨立的聚落，外人難以援駐。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

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