2天點閱270萬！「Bump沒上YT發燒」標準曝　他酸：還需要中介法嗎

▲該影片已累積超過270萬次觀看次數。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「好棒Bump」的影片被外交部指為不實內容後，他18日晚上就發布新片，並直喊「外交部請出來解釋！」該則影片在短短2天就已超過270萬的觀看次數，然而卻有網友發現，該片卻未上發燒影片，YouTube的演算法究竟如何運作的？

有網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼Bump的影片沒上YT發燒」為題發文，提到「來！受困證人來講真相了！外交部請出來解釋！」的影片已有200多萬觀看次數，是Bump訂閱數的2倍多，且「我喜歡」的正讚還有26萬個，為什麼在發燒影片上卻沒看到這部影片？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也覺得奇怪，深藍政論節目每天上發燒，但Bump卻上不了發燒，有夠扯的」、「剛剛也想到這件事，明明可上第2名的」、「真的很怪」、「有差嗎？點閱數爆表了」、「能表達正確資訊比那個排名還重要」。

也有網友推測可能原因，「黃標吧」、「倒讚太多吧」、「很多崩潰仔去檢舉」、「肯定一堆人進去按倒讚跟檢舉」、「YT要黃標也不需要到檢舉，內容或標題踩YT的線就會黃標了」。另也有網友注意到，「Bump一開始有設年齡限制，後來才改掉」、「剛剛影片點進去就寫有年齡限制了，演算法就不會推薦」。

此外，媒體人黃揚明也在臉書上發文指出，Bump昨天受訪的影片「全數都被檢舉為黃標影片」，看來200多萬觀看次數的這部影片之所以上不了發燒，大概也是因為被黃標，「這樣，還需要什麼數位服務中介法嗎？有網軍就好棒棒啦！」

至於要如何登上YouTube的發燒影片排行榜？官方其實會考量5項指標：

1.觀看次數

2.影片產生觀看次數的速度 （即「熱度」）

3.觀看次數的來源 （包括YouTube以外的來源）

4.影片已發布多久

5.與同頻道最近上傳的其他影片相比，影片的表現如何

此外，官方也要求影片必須符合下方5個條件：

1.吸引大量觀眾收看

2.不會誤導、誘騙觀眾點擊或過於聳動

3.呼應 YouTube 與全球的熱潮及流行話題

4.展現出創作者的多元性

5.呈現出令人驚豔的內容，或饒富新意

官方會綜合考量上述指標來選擇出發燒影片，「這些作品要能呼應YouTube熱潮，同時貼近觀眾並反映了平台上的內容」，換言之，即便該影片在當天的觀看次數最多，也不見得能登上發燒影片第1名，觀看次數較多的影片也可能排名在觀看次數較少的影片之後。

另外，官方還提到，發燒影片也會以篩選機制來確保內容沒有過多不雅用語、兒童不宜、暴力情節或其他不當行為，而且發燒影片隱私設定必須設定公開。

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