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大陸 大陸焦點 特派現場

女大生煮海底撈突「整鍋爆炸」！慘遭辣油噴滿眼…網見過程罵爆

▲▼海底撈。（圖／翻攝微博）

▲女大生點了海底撈外賣，結果烹煮到一半整鍋爆炸。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

浙江杭州一名女大生日前點了海底撈外賣，沒想到吃的時候「整鍋爆炸」，導致女學生的眼睛被炸傷、眼角膜上皮剝落。事後，大陸海底撈出面表示，已經與顧客取得聯繫，該名顧客備餐時入底料、之後才加水，過程中也沒有攪拌，公司已承擔就診費用、退還餐費，後續會持續提供必要協助。

綜合陸媒報導，這名女大生19日表示，她與朋友透過外送平台，點了海底撈的外賣，沒想到煮了約10多分鐘，整鍋火鍋突然「爆炸」，噴得到處都是，她的脖子、眼睛、臉部及身體各部位也被沾了不少辣油，全身感覺又辣又痛。

該名女大生感覺眼睛相當不舒服，立刻到醫院掛了眼科急診，沖洗眼睛後發現，眼角膜上皮有剝落的情況，不明白為何好端端煮火鍋，會發生這種事情。

▼女大生指控，烹調到一半，火鍋突然炸開，整間教室噴得都是辣油，她與同學的眼睛瞬間睜不開。（圖／翻攝微博）

▲▼海底撈。（圖／翻攝微博）

女大生補充，他們烹調時，是使用從海底撈購買不鏽鋼鍋，燃料也是隨餐附贈，沒想到火鍋都還沒煮開，就突然發生爆炸，噴得整間教室都是。

對此，海底撈員工查看監視器畫面，發現這群大學生煮火鍋時，先把底料放進鍋底，然後才加水，烹調的過程中也沒有攪動，因此出現「水把油蓋住」的狀況，加上鍋子口徑較小，才發生爆炸事件。海底撈員工指出，跟當事人聯繫上後，已幫忙付了就診費用、退還餐費，後續會序提供必要協助。

▲▼海底撈。（圖／翻攝微博）

▲海底撈員工查看監視器發現，這群學生是先下底料才加水，過程中也沒有攪拌。（圖／翻攝微博）

這群大學生的遭遇曝光，不少網友留言譴責，油熱以後不放水是生活常識，看起來根本不是海底撈的問題。不過，也有人質疑，海底撈是否沒有提示先後下鍋順序，才會發生這種情況。

▲▼海底撈。（圖／翻攝微博）

▲海底撈的食材包有提示，要先加水再加底料。（圖／翻攝微博）

事實上，大陸海底撈的外送包裝中，會貼上步驟提示，還將「先加水，後加底料」特別加粗、放大，此次發生意外，可能是這群學生沒看烹調順序才導致。斗大的提醒紙條曝光，不少人留言痛罵，「現在怎麼了，基本常識都沒有了」、「這不是最基本的常識嗎？ 煮過麵條的都知道」、「這大學生真是廢柴」、「看圖片的溫馨提示，放大看，還是能看到『先加水』幾個字的」、「咱就是說自己無知怪別人唄，哎喲吼」、「真他媽無語…一個基本的生活常識都不懂的人。這也能怨到商家？」

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