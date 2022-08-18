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真的憋不住！外送員屎在滾　電梯內「啪噠噠掉出褲」網友不忍苛責

一名外送員「屎在滾」，大便直接從褲管掉出來。（翻攝自外送員的奇聞怪事臉書）

▲一名外送員「屎在滾」，直接從褲管掉出來。（翻攝自外送員的奇聞怪事臉書）

圖文／鏡週刊

有些外送員為了避免工作期間想上廁所，卻找不到能外借廁所的地方，會刻意少喝水，不過若是不小心吃壞肚子就有些悲慘了。近日就有一名外送員因為「屎在滾」，實在是憋不住了，在搭電梯時大便竟直接從褲管掉出來，畫面全被監視器錄下並在網路流傳，雖然不少人直呼超噁，但也有網友看外送員的樣子應該是真的憋不住了，因此不忍苛責。

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一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享一段15秒的影片，畫面顯示電梯內有一名頭戴安全帽、穿著外送制服的人，但他左手緊抓著他的屁股，電梯門打開後一名孩童走進來，外送員移動一下腳步，疑似是原本留在褲子內的大便就這樣從褲管掉了出來，接著該名外送員就以不自然的姿勢走出去，留下3坨大便與孩童共處。

該名孩子也注意到了排泄物，嚇得趕緊出電梯跟其他人說明狀況，影片就到此結束。原PO也直呼真的很噁心，認為外送員的形象已經很差了，為什麼還要做出這種事。

影片曝光引發網友熱議，雖然有人覺得真的很噁心，但也有不少網友認為該名外送員手一直抓著屁股，應該真的是腸胃出了問題、忍不住了，並不是故意這麼做的，感覺來了真的控制不了，還有人發現該名外送員手上沒有餐點，應該是要趕回家，沒想到來不及，不過也要看他事後有沒有清乾淨；另有人分享若人在外不小心拉了出來，可以把褲管拉起來就不會流出來了。



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