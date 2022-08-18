社區公告「倒垃圾不要穿內褲」！網看細節驚：天體營嗎

▲有外送員送餐至某社區，在電梯內驚見一則有趣公告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

為維持社區的居住品質，許多大樓的管委會都會訂定公告，要求住戶們遵守。一名外送員即表示，外送餐點到某社區大樓時，在電梯內發現一張公告寫著「倒垃圾不要穿內褲」，讓他瞬間笑了出來，網友看到也笑到翻說，「所以社區住戶平常都穿怎樣倒垃圾？歡迎光臨天體社區」。

一名男外送員於臉書社團「外送員奇聞怪事」中分享，指近日到某社區大樓送外送時，發現電梯中有一張紅色的公告，細細閱讀後發現這個公告十分「詭異」，公告內容包含一項為「因有住戶提議，所以請大家下樓到垃圾時穿著衣服得體，本社區有優良環境及水準」，看似正常但下一句卻備註「請務必不要穿內褲以免妨礙觀瞻」。

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▲公告內容。（圖／翻攝自臉書社團「外送員奇聞怪事」）

原PO看到這個「請務必不要穿內褲以免妨礙觀瞻」的烏龍公告後覺得超好笑，便隨手拍下發到「外送員奇聞怪事」中，與廣大網友分享。但其實公告應該是想表達，請務必不要「只」穿內褲以免妨礙觀瞻，不慎少一個字意思卻天差地遠。

網友看完後也都紛紛幽默回應，「這還有出租套房嗎？」、「那裏可能是裸體社區，每個人都一絲不掛，所以穿了內褲感覺有礙觀瞻」、「然後那個穿內褲倒垃圾的人就光屁股去了⋯」、「歡迎光臨，天體社區」、「請問還有空房嗎？房租可議」、「超鬧！差一個字差很多欸！管委會有校對過嗎」、「是那個社區呀！？太誇張了，決定搬過去端正社會風氣」、「本來 想說，今天不能去倒垃圾了！看到這則公告我就放心了」。