家長公審墾丁衝浪店「拒給小孩救生衣」　網卻驚嘆：老闆很聰明！

▲家長帶孩子報名衝浪課程，要求提供救生衣，結果店家立刻取消教學，讓他很錯愕。（圖／記者劉亮亨攝）

記者柯沛辰／綜合報導

夏日炎炎，不少家長都會帶孩子到海邊玩水消暑。不過，有一名家長在臉書抱怨，他近日帶國小、國一的4個孩子到墾丁報名衝浪課程，要求店家提供救生衣給孩童，卻被直接取消教學，讓他很錯愕。事後，他將對話截圖、店家部分名稱放上網公審，怎料網友一面大讚「老闆很聰明！」

一名家長在臉書「爆廢公社公開版」貼出對話，稱自己帶小四、小五、小六及國一的4個孩子到墾丁玩，報名衝浪課程，期間先向店家問了一句「小孩每位都有救生衣對嗎？」但店家回覆「不用救生衣」，就繼續向他確認保險要如何填。

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不過，原PO始終放不下心，再次追問店家「能否提供小孩子救生衣？我覺得穿上比較安全」，怎料對方立刻說「我們取消教學好了」，隨後退出群組。事後，原PO在文中公布店家部分名稱，並批評「安全是最重要的，既便是客人不穿，店家更有責任要求！」

▲業者果斷取消教學，被許多網友大讚「很聰明！」（圖／爆廢公社）

許多人看完紛紛留言，「是衝浪還是SUP？如果是衝浪，真的不適合穿救生衣」、「看樣子業者老經驗，知道客人這樣問的時候，就要取消教學XD」、「你家小孩要不要在浴缸學衝浪就好」、「簡單的買賣不成也要公審」、「外行領導內行，殺雞焉用牛刀」、「看到留言我就放心了」、「家長這麼怕海水，真的不建議體驗這類有風險的行程，兩邊都累...」、「店家的當機立斷，省去之後很多不必要麻煩」、「不會游泳帶去學衝浪，想領保險金嗎」、「真的怕危險，你還要給小孩報名再來要求店家，這邏輯真奇妙」、「小學生乖乖去馬拉灣玩水就好，去什麼大海！」

也有人持不同看法，「我不懂，從事水上活動要求救生衣有什麼問題？」、「要求救生衣也沒啥錯啊，講兩句就要暴走」、「不就是件救生衣，在那唧唧歪歪，給顧客多點安全防護是多麻煩？」、「為自己小孩穿個浮具要求多一分安全很過分？你們以為小孩學個一兩個小孩就要變老手」、「是不是把衝浪跟SUP立板誤會，都是板子綁腳繩」、「還好沒有參加，不然在海上，教練一個耍性子，還有可能掉頭走人，孩子們怎麼辦？」

其中，有專業網友解惑，「衝浪有個很重要的基本動作叫烏龜翻...穿救生衣之後根本翻不過去啊」、「只要有綁腳繩，衝浪板就會帶你浮起來，穿救身衣加了重量，反而平衡點很難抓…」、「穿救生衣更危險」、「衝浪要救身衣？穿救身衣趴浪板水一來人根本趴不住...」、「浪板就是浮板了，難道不綁腳繩？」、「衝浪人跌下來，光想穿著救生衣和浪板滾在一起就覺得好可怕，衝浪受傷有很高比例是被板打到」、「這種初級班，只會讓你在岸邊學習衝浪的基本知識、器材裝備介紹、練基本起乘姿勢，根本就不可能帶你下水玩」。

▼部分網友指出，如果是衝浪，穿救生衣反而很危險。（圖／取自stocksnap）

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