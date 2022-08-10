手機帶下水不見了！海裡漂流2天竟「驚喜回歸」　網：太幸運

▲原PO日前去墾丁玩。（示意圖／翻攝自google maps）

記者朱祖儀／綜合報導

太神奇！一名女網友表示，先前去墾丁玩的時候，把手機放在褲子口袋裡面就下水了，結果上岸時才發現手機不見，緊張地跑到警察局報案，也花了一整晚尋找，但都沒有結果。正當她心灰意冷要離開墾丁時，意外被通知「找到手機了」，讓她又驚又喜。不少人看到文章後，驚呼「太幸運了吧！」

「這是一個讓我難忘的故事…」原PO在「Dcard」發文表示，每次到了暑假都會家庭旅遊，這次全家一起到墾丁玩。當時大家都穿著泳衣泳褲下水，她則穿著普通的衣服，並將手機放在褲子口袋裡面，「一到沙灘超級興奮啊，然後就忘記了口袋裡的手機就衝進海裡，這時我還完全不知情手機已飄向北方」。

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等到上岸後，原PO才想起手機，但不管怎麼找都找不到，保險起見就先去警察局報案，之後也花了一整晚尋找，但都沒有找到手機，原本要留在墾丁繼續玩的心情也沒了，當下只能決定回家再辦一支新手機。沒想到隔天準備回家的時候，竟然接到通知說手機找回來了，「掉到海裡的手機竟然2天後被沖上岸」。

原PO表示，當下本來想要衝回墾丁拿手機，但考量到司機的體力，於是請撿到的人幫忙送到民宿，再請民宿老闆寄回台北，「希望手機到了之後趕快送修，趕快回到我身邊」。

▲原PO幸運拾回手機。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後紛紛表示，「看過掉地上、掉床底的、掉計程車上的，就是沒看過掉海裡，還沖上岸被撿到的」、「希望我的眼鏡在花蓮的海裡，也會被沖上岸邊回到我身邊」、「你真的運氣很好，這東西這麼重，很難被沖上岸」、「海底生物：不用客氣&不要再丟垃圾進來啦」、「妳的手機跟妳很有緣欸」，但也有過來人說，「我上個月i12掉到海水三秒，整支壞掉，勸你換一支」、「我記得手機不能防海水耶，我舅媽有一次在海邊玩，手機泡到海水就爆了的說」。