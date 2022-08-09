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11年集團婚禮10／10屏東書院登場　限30對8／9日下午3點起名

▲屏東縣集團婚禮9日下午3點開放報名 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣集團婚禮9日下午3點開放報名 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今年舉辦的集團結婚將於10月10日在屏東書院園區幸福登場，今(9)日舉辦記者會，縣長潘孟安加碼贈送墾丁五星級飯店住宿劵，以多一度的幸福祝福新人們，享受蜜月之旅，歡迎大家踴躍參與。

▲屏東縣集團婚禮9日下午3點開放報名 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

今天記者會邀請了兩對新人到場，在悠揚的小提琴聲以及現場來賓們的祝福下，走上紅毯，分別有西式跟中式兩種風格的婚紗，代表著多元的祝福。

潘孟安表示，每年開放報名沒多久，名額都被秒殺，今年也特別從20對增加到30對，期望讓新人們都能獲得滿滿的祝福。
潘縣長說，今年集團結婚以『屏東好好、幸福好好』作為設計主題，傳達屏東是個宜居的城市，新人們也可以透過這個機會，互相交流認識，未來也能分享家庭的成長，最重要的是希望在屏東結婚的人們都能好事成雙、永恆幸福，小倆口在屏東安居樂業，幸福滿滿。
民政處指出，今年共受理30對新人報名，舉辦地點特別選定重新整建完成的屏東書院園區辦理，園區綠意盎然、書香氣息濃厚，會場將結合中西元素設計佈置，讓新人們在古色古香的屏東書院中互訂終身、結為連理，留下獨家又永恆的幸福回憶。

集團婚禮自今日下午3點開放報名，準新人須有一方設籍屏東縣，想參加的新人們手腳要快，額滿為止；縣府還將贈送每對新人萬元家電好禮、婚紗造型服務；活動詳情可上民政處官網查詢，或洽詢屏東縣政府民政處08-7320415分機3134。

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